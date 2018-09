Mazurek spytał Kwaśniewskiego o alkoholowe memy. Odpowiedź wprawiła dziennikarza w osłupienie

Aleksander Kwaśniewski zasłynął przed laty z zamiłowania do alkoholu. Dziś jego stosunek do picia diametralnie się zmienił. • Fot. Wojciech Druszcz / Agencja Gazeta

Aleksander Kwaśniewski w RMF FM opowiada o swoim stosunku do alkoholu.

Aleksander #Kwaśniewski w #RozmowaRMF: nie piję już wódki i żadnych mocnych alkoholi #Mazurek — RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) 17 września 2018

ończy się pewna epoka – komentują sarkastycznie internauci. Aleksander Kwaśniewski zdradził w radiu RMF FM, że niemal całkowicie rzucił alkohol. – W ogóle nie piję mocnych alkoholi – zadeklarował były prezydent. Zaprzeczył, by sięgał chociażby po whisky czy koniak. Przyznał zaś, że pozwala sobie na popijanie wina.Robert Mazurek w ironicznym tonie zapytał w porannej rozmowie Aleksandra Kwaśniewskiego o internetowe memy z jego wizerunkiem. – Czy te memy, które ukazują się na pański temat, przyjmuje pan z radością, bo to jest dowód na pańską żywą popularność i żywiołowość, którą pan wywołuje? – usłyszał Kwaśniewski.– W pewnym sensie – odpowiedział ze śmiechem Kwaśniewski. – Wie pan, jak mówił Wańkowicz [Melchior Wańkowicz, pisarz i reportażysta – przyp. red.], dobrze czy źle, byle po nazwisku. Więc w tym sensie utrzymuje mnie to przy życiu – stwierdził były prezydent.– A memy, wszystkie zresztą, nie tylko dotyczące mnie, mają to do siebie, że niektóre są wspaniałe, fantastyczne, z pełnym poczuciem humoru, inne są średnie, a inne, mówiąc wprost, takie dosyć chamowate – dodał.Prowadzący rozmowę stwierdził, że w memach z udziałem Kwaśniewskiego pojawia się tylko wódka.– Tak – odrzekł Kwaśniewski. – I w dodatku dotyczą człowieka, który już wódki nie pije . W ogóle mocnych alkoholi nie piję – przekonywał.