Co się stało Morozowskiemu? Pojawił się na antenie w kołnierzu ortopedycznym

Andrzej Morozowski pojawił się w studiu w kołnierzu ortopedycznym. • Fot. Kadr z programu "Tak jest" TVN

Trochę nieswojo widzi się prowadzącego program w kołnierzu ortopedycznym-nie chciał Morozowski pójść na zwolnienie lekarskie? https://t.co/dy8aF06wke — Kamil Waszkiewicz (@kamil_wasz97) 17 września 2018

ndrzej Morozowski poprowadził poniedziałkowe wydanie "Tak jest" w dość nietypowym "stroju". Do garnituru prezenter założony miał kołnierz ortopedyczny. Szybko w przewrotny sposób wyjaśnił, z czego wynika jego ewidentna niedyspozycja zdrowotna.– To nie efekt brutalizacji polityki, a operacji dysków w kręgosłupie – żartował Andrzej Morozowski. Widzowie programu "Tak jest" będą musieli przyzwyczaić się do takiego wizerunku dziennikarza TVN. Morozowski zapowiedział, że kołnierz ortopedyczny będzie mu towarzyszył przez następne odcinki.Natomiast gośćmi poniedziałkowego wydania "Tak jest" są Dariusz Joński, Piotr Guział, Jan Kanthak, Marek Sowa, prof. Andrzej Rychard oraz dr hab. Sławomir Sowiński. Tegoroczne wybory samorządowe były najbardziej palącym tematem programu.Piotr Guział wyraźnie bronił kandydatury Patryka Jakiego . To nic dziwnego, w końcu Jaki obiecał Guziałowi fotel wiceprezydenta Warszawy w przypadku swojego zwycięstwa. Między Morozowskim a Guziałem wywiązał się ciekawy dialog.– Piotr Guział, kandydat PiS na wiceprezydenta Warszawy – zapowiedział swojego gościa Morozowski. – Kandydat pana Patryka Jakiego, bo to są wybory personalne – tak absurdalnie Guział próbował prostować wypowiedź dziennikarza TVN24.