Wreszcie zapytano Polaków o słowa Dudy z Leżajska. Wyniki sondażu miażdżące dla prezydenta

Andrzej Duda nazwał Unię Europejską "wyimaginowaną wspólnotą". Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24 pokazuje, co o takim sformułowaniu sądzą Polacy. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

ndrzej Duda wywołał prawdziwą burzę słowami o "wyimaginowanej wspólnocie", którymi opisał Unię Europejską. Rozpoczęło to nawet dyskusję na temat ewentualnego opuszczenia UE przez Polskę. Sondaż na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 pokazuje, jak bardzo negatywnie antyeuropejską wypowiedź prezydenta oceniają Polacy.49 proc. badanych odbiera sformułowanie Andrzeja Dudy "zdecydowanie źle" lub "raczej źle". Tylko 30 proc. oceniło słowa prezydenta "zdecydowanie dobrze" lub "raczej dobrze". Z kolei 21 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć".Opinie na temat ewentualnego opuszczenia UE przez Polskę pojawiły się po niedawnym przemówieniu Andrzeja Dudy do mieszkańców Leżajska . Prezydent wspominał w nim o UE jako "wyimaginowanej wspólnocie".– Uczynimy wszystko, żebyście państwo mieli przekonanie, kiedy będą się kończyły nasze kadencje (...) że ktoś wreszcie myślał o obywatelach, a nie tylko o swoich sprawach, czy jakiejś wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika – przekonywał Andrzej Duda. Szybko murem za prezydentem w antyunijnej retoryce stanęli szeregowi politycy PiS. Sondaż powstał dzięki Kantar Millward Brown. Na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 przeprowadzono go w okresie 4-17 września na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie telefonów stacjonarnych i komórkowych, wśród 1002 osób, które ukończyły 18 lat.Dodajmy, że – jak wynika z innego sondażu Kantar Millward Brown – tylko 11 proc. Polaków jest za opuszczeniem UE . Aż 86 proc. stwierdziło, że Polska powinna pozostać we wspólnocie.źródło: TVN24