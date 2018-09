Daleko od PiS nie uciekł... Agencja PR-owa Łapińskiego z siedzibą przy Nowogrodzkiej

Krzysztof Łapiński otworzył już agencję PR-ową o nazwie Timing. Jej siedziba mieści się przy Nowogrodzkiej w Warszawie, blisko centrali PiS. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

rzysztof Łapiński szybko i efektownie odszedł z wielkiej polityki. Zaledwie kilkanaście dni temu zwolnił stanowisko rzecznika prezydenta Andrzeja Dudy, a już rusza jego prywatna PR-owa agencja. Łapiński nazwał ją Timing, a siedzibę znalazł w okolicy, którą zna jak własną kieszeń.Od wielu lat najsłynniejszą arterią stolicy Polski jest dość mało reprezentacyjna ulica Nowogrodzka. Najważniejszych zabytków Warszawy próżno na niej szukać. Największe biznesowe deale też zapadają w innych okolicach. Jednak to na Nowogrodzkiej jest siedziba Prawa i Sprawiedliwości, w której urzęduje sam Jarosław Kaczyński. Od 2015 roku jest to więc miejsce znacznie ważniejsze niż Pałac Prezydencki i Kancelaria Premiera.Jeśli więc działa się w politycznym światku, posiadanie adresu przy Nowogrodzkiej w Warszawie już na starcie daje pewną - choćby wizerunkową - przewagę. Świetnie zdaje sobie z tego sprawę Krzysztof Łapiński , który od razu zapowiedział, iż ze swoim nowym PR-owym biznesem będzie celował w obszar polityki. Wszakże na niej zna się najlepiej.Jak donosi "Puls Biznesu" , Łapiński dla swojej agencji Timing znalazł siedzibę właśnie przy Nowogrodzkiej. Nie mieści się ona jednak w słynnym pawilonie, w którym urzęduje prezes Kaczyński, a nieco dalej. Nadal są to jednak strony, które Krzysztof Łapiński świetnie zna, bo spędził tam wiele lat pracując w partyjnej centrali.źródło: "Puls Biznesu"