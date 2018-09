Miał być chłopak z bloków, ale coś nie wyszło. "Jaki stoi na balkonie luksusowego osiedla"

Patryk Jaki stanął na balkonie na strzeżonym luksusowym osiedlu. A chciał pozować na chłopaka spod bloku. • Fot. screen z teledysku / HCR

Duża część kampanijnego teledysku piosenki wyborczej @PatrykJaki (''Stałem pod blokiem'') kręcona była na Imielinie, stąd wiem, że spozierający na miasto kandydat stoi na balkonie apartamentu na zamkniętym osiedlu, z recepcją i pretensjami do luksusu. — Damian Duszczenko (@DDuszczenko) 18 września 2018

Piękna kompromitacja @PatrykJaki. Cała ta stylizacja na "chłopaka z bloków", który miał w życiu pod górkę, jest dość zabawna. Tata aparatczyk, on sam od studiów na stołkach z politycznego nadania. Od lat budował sitwę w Opolu z PO, potem z PiS. Klasyka lokalnego establishmentu. https://t.co/556nGnVf2u — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) 18 września 2018

atryk Jaki chciał zarobić parę punktów u warszawiaków i wystąpił w teledysku do zadedykowanej mu piosenki rapera HCR. Pozuje w nim na swojaka, chłopaka z blokowiska. Problem w tym, że warszawiacy szybko wyłapali, iż Jaki na bloki spogląda z... balkonu na zamkniętym i ekskluzywnym osiedlu z recepcjonistą."Duża część kampanijnego teledysku piosenki wyborczej Patryka Jakiego 'Stałem pod blokiem' kręcona była na Imielinie, stąd wiem, że spozierający na miasto kandydat stoi na balkonie apartamentu na zamkniętym osiedlu, z recepcją i pretensjami do luksusu" – napisał na Twitterze Damian Duszczenko.Chodzi o teledysk rapera HCR , w którym Patryk Jaki pojawia się kilkukrotnie na parę chwil. Stoi zamyślony na balkonie, a w tle widać blokowiska. Raper śpiewa o ty, że jest z blokowisk, jest jaki jest i się tego nie wstydzi. Jak przyznaje Piotr "HCR" Szot, piosenkę pisał właśnie dla Jakiego."Piękna kompromitacja. Cała ta stylizacja na "chłopaka z bloków", który miał w życiu pod górkę, jest dość zabawna. Tata aparatczyk, on sam od studiów na stołkach z politycznego nadania. Od lat budował sitwę w Opolu z PO, potem z PiS. Klasyka lokalnego establishmentu" – komentuje teraz Adrian Zandberg z Partii Razem.