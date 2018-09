Patryk Jaki w teledysku rapera. HCR zadedykował politykowi swój najnowszy kawałek

Patryk Jaki wystąpił w teledysku rapera HCR. • Fot. Facebook / HCR

atryk Jaki bardzo chce pokazać, że fajny z niego gość i warszawiak z krwi i kości. Łatwo mu nie jest, więc chwyta się przy tym różnych metod. Najnowsza to występ w teledysku rapera Piotra HCR Szota. Mowa zresztą o klipie do piosenki zadedykowanej Jakiemu.Na naszych oczach rodzi się ciekawy mariaż świata polityki i kultury. Piotr Szot, raper i półfinalista programu "Must Be The Music" nagrał piosenkę "Stałem pod blokiem - jestem jaki jestem" specjalnie dla Patryka Jakiego. A kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy odpłacił mu się występem w teledysku."Zainspirował mnie Patryk Jaki. Chłopak, który wychował się na blokach i postawił w Warszawie mafii. Walczy o słabszych ludzi z całym aglomeratem medialnym i finansowym. Oni mają pieniądze, on ma wartości"– twierdzi HCR w opisie klipu. Raper zaprosił też Patryka Jakiego na swój koncert i podobno zaproszenie zostało przyjęte.Do tej pory Patryk Jaki chodził po Warszawie ze skrzynką jabłek i spotykał się z mieszkańcami. W ramach kampanii pojechał też do Sofii, by pokazać, jak szybko w Bułgarii powstaje Metro, ale ta podróż okazała się klapą, bo w porównaniu transportu publicznego Warszawy i Sofii ta druga wypada raczej blado. Przy okazji wyszło na jaw, że kandydat mógłby popracować nad swoim angielskim Patryk Jaki nie wstydzi się tego, że pochodzi z blokowisk, ba – uczynił z tego wręcz swój znak rozpoznawczy. Pozuje na "swojaka", chłopaka z sąsiedztwa i flirtuje nawet z kibolami. Dał się sfotografować w szaliku Legii , choć jako polityk pochodzący z Opola nie orientował się za bardzo w harmonogramie spotkań warszawskiej drużyny.