Nie wiedział, gdzie stanąć. Duda dreptał pod nogami Trumpa w trakcie oficjalnego powitania

Powitanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy w Białym Domu#wieszwiecej #Trump #Duda pic.twitter.com/PRdomxXnWJ — TVP Info (@tvp_info) 18 września 2018

Troszkę pogubił się PAD podczas ustawienia do wspólnego zdjęcia, ale trzeba przyznać, że kreacja naszej pierwszej damy przebija płaszczyk Melanii Trump. https://t.co/hw3NjxIuHY — Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) 18 września 2018

ozpoczęła się wizyta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Prezydent jest już w Białym Domu razem z małżonką, gdzie zostali przywitani przez Donalda Trumpa oraz jego żonę Melanię. Nie obyło jednak bez małego zgrzytu.Wizyta Dudy ma status wizyty oficjalnej. To tak jakby "środkowy szczebel" w hierarchii ważności spotkań w USA. Mniej istotne są spotkania robocze, a ważniejsze są niezwykle rzadkie wizyty państwowe. Ostatni raz Polskę przyjęto tak w 2001 roku Niemniej jednak przy okazji wizyt oficjalnych także nie brakuje ceremoniałów wojskowych. Poza amerykańską parą prezydencką Andrzej i Agata Dudowie zostali przywitani także przez wielu żołnierzy.Ponadto podjechali wprost na tyły Białego Domu. To właśnie tam żołnierze otworzyli drzwi samochodu, którym przyjechała polska para prezydencka. W końcu nastąpiło powitanie obu par prezydenckich, wymiana uprzejmości i przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcie.I właśnie ta sytuacja sprawiła prezydentowi Dudzie olbrzymią trudność. Głowa państwa dosłownie nie wiedziała, gdzie się ustawić – prezydentowi Polski musiał wytłumaczyć to Trump. Dokładnie widać to na tym nagraniu:A c o Duda może uzyskać w USA ? O tym więcej napisał dziennikarz INNPoland Konrad Bagiński