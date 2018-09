Ten sondaż to nokaut dla opozycji. Ogromna przewaga PiS na Platformą Obywatelską

Jarosław Kaczyński ma się z czego cieszyć. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

N

ajnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Kantar Public pokazuje, że rządzące Prawo i Sprawiedliwość nie ma się jak na razie czego obawiać. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma ponad 20 punktów procentowych przewagi nad drugą Platformą Obywatelską.W badaniu oddanie głosu na partię rządzącą deklaruje 42 proc. ankietowanych. To wzrost o 6 punktów procentowych w porównania do poprzedniego badania Kantar Public. Druga w stawce Platforma Obywatelska zgarnęłaby 20 procent głosów. Co ważne, największa opozycyjna partia w stosunku do sierpnia odnotowała sześciopunktowy spadek poparcia – tyle samo, ile PiS zyskało.Z sondażu wynika, że do Sejmu dostałoby się jeszcze dwa ugrupowania. Byłyby to Kukiz'15 i SLD – wskazało je po 6 proc. respondentów. Pod progiem wyborczym znalazłyby się PSL i Nowoczesna (po 4 proc.), Wolność (2 proc. poparcia) oraz Partia Razem (1 proc.).Wygląda na to, że sondażowa zapaść opozycji to już pewien trend. Przypomnijmy: z poniedziałkowego sondażu pracowni Millward Brown dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że PiS osiągnęłoby 38 proc. poparcia, a PO jedynie 21 proc. Według tego badania do Sejmu weszłyby jeszcze Nowoczesna, SLD i Wolność.źródło: polsatnews.pl