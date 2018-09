Tajne spotkanie Morawieckiego z Gersdorf. Premier przybył prosto do jej gabinetu

Małgorzata Gersdorf spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Takie informacje podał rzecznik SN Michał Laskowski. • fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

M

.@RadioZET_NEWS Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś rano z I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Rozmowa odbyła się w gabinecie Gersdorf. Potwierdził to Radiu ZET rzecznik SN Michał Laskowski. "Stanowisko Pani Prezes pozostaje bez zmian" - mówi Laskowski. — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) 19 września 2018

ateusz Morawiecki nieoczekiwanie spotkał się w środę przed południem z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf – podało Radio Zet. Potwierdził to w rozmowie ze stacją rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski.Spotkanie miało odbyć się w gabinecie prof. Gersdorf. – Stanowisko Pani Prezes pozostaje bez zmian – skomentował spotkanie rzecznik SN. Nie chciał ponadto przybliżyć szczegółów trwającego około pół godziny spotkania. – Na temat tej rozmowy nie mam niestety nic do powiedzenia – stwierdził w rozmowie z PAP.Laskowski potwierdził za to, że prof. Gersdorf wciąż pobiera pensję pierwszego prezesa SN, która wynosi 29120 zł brutto. Nie zgodził się z sugestią reporterki, że Gersdorf nie jest już pierwszą prezes i powinna pobierać wynagrodzenie takie jak sędzia w stanie spoczynku.– Uważam, że w przypadku pani profesor znajduje bezpośrednie zastosowanie konstytucja. (…) I to w konstytucji określona jest kadencja pierwszego prezes SN – stwierdził Laskowski.Gersdorf wykonuje też wszystkie obowiązki, które pierwszy pierwszy prezes powinien wykonywać. – Jest codziennie w pracy, spotyka się z gośćmi, z sędziami, rozstrzyga różne kwestie – komentował Laskowski. Przyznał jednak, że prof. Gersdorf już nie orzeka, dopytywany o to przez dziennikarkę.– Jeżeli Polska będzie ignorować to, co mówi Unia Europejska, Komisja Wenecka, ONZ i sto tysięcy innych autorytetów, to istnieje niebezpieczeństwo, że nasze wyroki nie będą respektowane w Europie – powiedział ponadto Michał Laskowski w Radiu Zet.Przypomnijmy, że zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym sędziowie SN, którzy skończyli 65 lat, przeszli w stan spoczynku. Jedynie złożenie odpowiedniego oświadczenia i zgoda Andrzeja Dudy mogą sprawić, że mogą orzekać dalej.Taką zgodę prezydenta na dalsze orzekanie dostało pięciu sędziów SN . Oświadczenia na ręce prezydenta nie złożyła natomiast Małgorzata Gersdorf, która stoi na stanowisku, że jej kadencja zgodnie z konstytucją upływa w 2020 r.źródło: Radio Zet