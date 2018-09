Policja szuka mężczyzny, który nożem zaatakował 59-latkę. Tylko nastolatek ruszył jej na pomoc

Mężczyzna napadł we Wrocławiu na 59-latkę. Za zidentyfikowanie go czeka nagroda w wysokości 6 tys. zł. • Fot. wroclaw.policja.gov.pl

e Wrocławiu doszło do prawdziwej makabry. Mężczyzna podbiegł w biały dzień do 59-letniej kobiety, pchnął ją kilkukrotnie nożem, a następnie uciekł. Wrocławska policja usilnie poszukuje nożownika. Kobietę uratował 17-latek, podczas gdy reszta przechodniów nie kiwnęła nawet palcem.Do ataku nożownika doszło w poniedziałek 17 września. Przed 17:00 do 59-latki sprzedającej warzywa na straganie w Śródmieściu podbiegł mężczyzna. Zaatakował ją kilkukrotnie nożem i uciekł. Wydarzenie miało miejsce u zbiegu ulic Jedności Narodowej i Ignacego Daszyńskiego.Grozy dodaje wszystkiemu fakt, że napastnik nie zwracał uwagi na przechodniów, którzy znajdowali się dookoła. Ofiara to pani Wioletta, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Przed przyjazdem pogotowania kobiecie pomógł tylko 17-letni Dawid Fitas. Chłopak jako jedyny wykazał się trzeźwą głową.– Pani Wioletta siedziała na krześle, a pod nią była plama krwi. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Podszedłem. Na miejscu stał tłum ludzi. Nikt kobiecie nie udzielał pomocy, tylko ktoś ją uspokajał, że wszystko będzie dobrze. Wiedziałem, że tak to jej nie pomożemy – tłumaczył w rozmowie z TVN24 nastolatek.– Podszedłem do pani, wziąłem szmatkę i zacząłem uciskać ranę na brzuchu. Miała ranę na barku, ręce, na przedramieniu i na udzie. Wiadomo, że wszystkich bym nie zatamował, więc tę największą tamowałem – dodał chłopak."Biorąc pod uwagę charakter sprawy, policjanci proszą wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają dodatkowe informacje mogące wpłynąć na jego zatrzymanie, o kontakt z policją pod nr tel. 601-816-691, 112 lub 997" – zakomunikowała policja. Za pomoc w identyfikacji mężczyzny czeka 6 tysięcy złotych nagrody.Przypomnijmy, że w czerwcu doszło do tragedii pod Łowiczem. Nożownik trzykrotnie dźgnął matkę. źródło: wroclaw.policja.gov.pl