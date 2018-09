Nowość w polskim McDonald's. Ucieszą się ci, którzy lubią zdrowo jeść

McDonald's wprowadził w restauracjach w Polsce frytki z batatów. • fot. Twitter/CheronChe

Bartosz Świderski

M

McDonald’s in Sweden does sweet potato fries pic.twitter.com/eeuM3iL6em — . (@HeronChe) 3 czerwca 2018

cDonald's wprowadza linię burgerów Maestro. Z tej okazji sieć przygotowała nowość w menu – frytki z batatów. Można je kupić w wielu restauracjach w Polsce już od 19 września. Szczególnie ucieszą tych, którzy lubią się zdrowo odżywiać.Frytki z batatów mają być podawane z sosem śmietanowym. Od tradycyjnych mają się różnić słodkim smakiem. Dotychczas – bez powodzenia – były testowane w kilku restauracjach w Singapurze, Norwegii, Szwecji i Holandii. Od 19 września będą mogli ich spróbować konsumenci z Polski. Władze sieci testują nowy produkt, gdyż potrawy z batatów stają się coraz popularniejsze na całym świecie.Bataty to słodkie ziemniaki, które zajmują czołowe miejsca w rankingach najzdrowszych warzyw . Stanowią cenne źródło składników odżywczych, których mają zdecydowanie więcej niż tradycyjne ziemniaki.Chodzi o witaminę A, C czy te z grupy B. Zawierają też błonnik, miedź, żelazo czy potas. To także doskonałe źródło beta-karotenu. Posiadają niski indeks glikemiczny, co jest bardzo istotne dla chorych na cukrzycę. Ich regularne spożywanie pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi.