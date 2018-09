Kompromitacja Sobeckiej. Nie widziała "Kleru", a już rozważa wycofanie filmu z kin

Annie Sobeckiej bardzo przeszkadza "Kler" Wojciecha Smarzowskiego. Już ostrzega reżysera. • Fot. Wojciech Kardas / Agencja Gazeta

osłanka PiS Anna Sobecka nie wytrzymała. Wystąpiła do ministra kultury Piotra Glińskiego, by ten wytłumaczył, dlaczego film Wojciecha Smarzowskiego "Kler" otrzymał finansowe wsparcie od państwa. Nie wyklucza walki o to, żeby dzieło zniknęło z kin.– Według Smarzowskiego księża to grupa zakłamanych, pazernych, bezideowych alkoholików , zainteresowanych jedynie seksem – stwierdziła Anna Sobecka w rozmowie z Wirtualną Polską.Taki obraz duchownych najwidoczniej Sobeckiej nie przekonuje. Posłanka pogrążyła się jednak najbardziej stwierdzeniem, że po otrzymaniu odpowiedzi z ministerstwa podejmie decyzję, czy wystąpić o wycofanie "Kleru". Produkcja będzie miała premierę w Polsce 28 września.Jak na razie Anna Sobecka wystąpiła z oficjalną interpelacją do Piotra Glińskiego. Członkini PiS przyznała, że filmu Smarzowskiego jeszcze nie widziała, lecz i tak nazwała go "paszkwilancką produkcją".– Nie rozpatrując kwestii swobody artystycznej, zastrzeżenie budzi dofinansowanie z pieniędzy podatników, w tym wielu katolików takiego obrazu. Paszkwilancka produkcja korzysta z dofinansowania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, gdy jednocześnie wiele wartościowych produkcji nie ma szansy na podobne wsparcie – argumentowała Sobecka."Kler" otrzymał 3,5 mln zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jednak sam Gliński nie miał wpływu na tę decyzję. Jak tłumaczył w mediach, o wsparciu tej produkcji w PiSF zdecydowały Magdalena Sroka i Agnieszka Odorowicz.Dodajmy, że "Kler" spowodował w Polsce prawdziwy szał. Pokazuje to chociażby sytuacja z pokazem w Gdyni Przypomnijmy, że w historii kina zdarzało się, że dany film zostawał wycofywany. Przykładem jest "Mechaniczna pomarańcza" (1971) Stanleya Kubricka.Sugestywna kreacja Malcolma Mcdowella i jeszcze bardziej wyrazisty styl Kubricka sprawiły, że brytyjscy chuligani wzorowali się na filmie: masakrowali i gwałcili. Reżyser wymusił więc wycofanie produkcji z dalszej eksploatacji, ale zakaz przestał obowiązywać wraz z jego śmiercią w 1999 roku.źródło: Wirtualna Polska