Dzieci zamiast do szkoły poszły klęczeć do kościoła. Święty obraz ważniejszy od edukacji

Dzieci z podstawówki z Bydgoszczy wysłano do kościoła, żeby zobaczyły obraz MB Częstochowskiej. • Fot. Piotr Augustyniak / Agencja Gazeta

"W dniu 19 września uczniowie naszej szkoły udają się na godz. 12:00 na mszę św. do kościoła Św. Polskich Braci Męczenników w związku z peregrynacją obrazu MB Częstochowskiej w diecezji bydgoskiej". Taki komunikat przeczytali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 60 w bydgoskich Glinkach – podaje "Gazeta Pomorska".Dzieci tego dnia zamiast być w szkole i uczyć się matematyki, czy przyrody miały iść do kościoła modlić sie przed obrazem. Według " Gazety Pomorskiej " opiekę nad nimi sprawować mieli nauczyciele, którzy tego dnia mieli mieć z nimi lekcje. Po mszy dzieci zostały zwolnione z kolejnych zajęć.Ci, którzy nie chodzą na religię mieli mieć zapewnioną opiekę na świetlicy. Potem też mogli pójść do domu, jeśli rodzice wystawiliby im specjalne zwolnienie.– Dlaczego wyjście do kościoła jest organizowane kosztem lekcji? Można byłoby przecież pójść i pomodlić się przed cudownym obrazem po zajęciach w szkole, indywidualnie – mówi gazecie mama chłopca, który chodzi do SP 60.Inny rodzic dopowiada: – Dzieci w ciągu roku szkolnego mają tyle wolnego, a tutaj jeszcze kolejny pretekst, żeby lekcji nie było. Materiał trzeba będzie i tak nadrobić. Dlaczego wyjście do kościoła jest organizowane kosztem lekcji? Dyrekcja szkoły przedstawia swoje argumenty.– Taka okazja zdarza się raz na 40 lat, więc warto z niej skorzysta. Ksiądz proboszcz tej parafii zwrócił się do nas z inicjatywą i się zgodziliśmy. Wymiar duchowy jest istotny, także dla ucznia. Jeśli klasa ma iść do kina czy teatru albo jedzie na wycieczkę, to nikt nie wnosi pretensji. Gdy jednak chodzi o uczestnictwo we mszy, pojawia się, jak widać, problem – tłumaczy Leszek Gozdek, dyrektor SP 60.Kwestia religii w kontekście szkół w Polsce to temat rzeka. Od początku września cały czas słyszy się o nowych absurdach związanych z planem lekcji lub miejscem przeprowadzania zajęć katechezy. Głośno było ostatnio o sprawie zakonnic , które przełożyły religię kosztem matematyki, bo nie mogły tak wcześnie przychodzić do "pracy". Siostry tłumaczyły, że o tej porze mają czas modlitwy.źródło: " Gazeta Pomorska