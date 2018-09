Policja chce ścigać posłankę Joannę Schmidt. I prosi o zgodę marszałka Kuchcińskiego

Posłanka Schmidt już złożyła na policji zeznania w sprawie potajemnego przeszmuglowania na teren Sejmu Obywateli RP. Następny rok należy do Marka Kuchcińskiego. • Fot. Jędrzej Nowicki/Agencja Gazeta

olicja już przesłuchała posłankę Joannę Schmidt, a teraz chce zacząć ją oficjalnie ścigać. Jednak żeby jej postawić zarzuty potrzebna będzie zgoda marszałka Marka Kuchcińskiego. Pismo w tej sprawie już zostało wysłane do kancelarii Sejmu.To była akcja jak z filmów szpiegowskich. Gdy Straż Marszałkowska nie wpuściła na teren parlamentu kilku Obywateli RP, posłanka Joanna Schmidt kazała im się schować w bagażniku jej samochodów. W ten sposób przemyciła ich na teren Sejmu , co teraz może stać się powodem kłopotów parlamentarzystki. Policja chce jej postawić zarzut. Wiadomo nie od dziś, że wożenie ludzi w bagażniku jest niezgodne z przepisami ruchu drogowego. Ale o wiele poważniejszym zarzutem, jaki może usłyszeć Schmidt jest zatajenie prawdy wobec funkcjonariuszy na służbie.Posłanka w tej sprawie już złożyła zeznania na policji. Póki co jest bezkarna, bo chroni ją immunitet. Dlatego funkcjonariusze skierowali pismo do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Poprosili w nim o zgodę na rozpoczęcie ścigania Joanny Schmidt w związku z popełnieniem wykroczenia.źródło: RMF24