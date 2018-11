"W Polsce jest przypadłość pt. niech wszyscy nam współczują". Znany psychoterapeuta diagnozuje Polaków

Archiwum Roberta Rutkowskiego

Joanna Rubin

C

zy Polacy są odważni? Jak wszystko w życiu – to zależy. Robert Rutkowski, polski psychoterapeuta, który temat odwagi przepracował na własnym przykładzie jak mało kto, rozkłada na czynniki pierwsze kwestię polskiego podejścia od bycia odważny. Albo tchórzliwym – jak kto woli.Polacy są bardzo odważni, ale na wojnie , w sytuacjach pełnych zagrożenia. Natomiast w czasach pokoju, stabilizacji flaczejemy. Odwaga w nas wiotczeje. Wspólny wróg uruchamia w nas instynkt wojownika.To kwestia nawyków, a nasze są takie, jak polski rynek nieruchomości . My domy kupujemy, a USA, we Włoszech, w Anglii się je wynajmuje. Tam ludzie nie przywiązują się do miejsca jak chłop do roli, ponieważ mają w sobie odwagę, żeby zmienić strefę komfortu, przemieszczać się i poznawać. Zyskują tym rozwój, bo on jest związany doświadczaniem nowych sytuacji. A my od dziecka chowamy się w ślimaczy domek, w którym nie ma miejsca na odwagę. Szukamy stabilizacji, pewności, a czasami nawet bylejakości.Jak myślę o odwadze, to na pewno przypomina mi się moment, kiedy postanowiłem opowiedzieć synowi o mojej bardzo trudnej przeszłości. Wymagało to ode mnie dużego wysiłku, przełamania się i uznania faktu, że z jednej strony mam chęć nieujawniania pewnych rzeczy, a z drugiej chcę powiedzieć prawdę.Chodzi o burzliwą przeszłość. Zaliczyłem poważny upadek, który opisałem w książce „Oswoić narkomana”. Miałem w sobie wiele obaw w związku z rozmową z synem. Był strach, był lęk. Kompletnie nie wiedziałem jak moja historia zostanie przyjęta. Jestem pewny, że to ważne, aby mówić o sobie prawdę, o tym jak wygląda nasza rzeczywistość odnośnie każdej kwestii.

Kłamstwo niesamowicie ciągnie w dół i uniemożliwia nam bycie odważnym. Jest zależność między kłamstwem a brakiem odwagi, bo tu pojawia się lęk przed tym, że na światło dzienne wyda się coś, co próbujemy ukryć, np. brak kompetencji, strach przed oceną, niepewność, ale i romans czy oszustwa.Wszystkie te działania związane są z nieadekwatną samooceną. I jeśli trwa to latami, to wyprodukowaliśmy w sobie tchórza, i to w każdej dziedzinie życia. A jak człowiek stanie na wysokości swojego zadania, to najczęściej jest tak: „Do drzwi zapukał strach. Otworzyła mu odwaga, i nic nie zobaczyła”.Nie jest proste, jeśli przez całe życie byliśmy tchórzami i odwaga nie była naszym nawykiem. Myślę jednak, że ludzie nawykowo nie mają odwagi, bo ona wymaga wyjścia ze strefy komfortu. Również w taką przestrzeń, która może być bardzo ryzykowna. Wtedy mówimy o zwykłej odwadze, nie tylko takiej cywilnej, społecznej.Żołnierze, którzy postępują zgodnie z procedurami i mają pewien regulamin wewnętrzny. Odwagę można więc ćwiczyć wchodząc w nawyki, w procedury. Jeśli jest jakieś zagrożenie i przełamiemy w sobie chęć schowania się pod stół, a za to uratujemy innych ludzi, to jest to przecież odwaga, która wynika z naszej życiowej postawy. Wtedy mówimy to, co myślimy, robimy to, o czym mówimy.Taką formułę powinno kształtować się na poziomie dziecka, gdy pozyskujemy wartości, wskazówki od swoich rodziców. Jeśli dla kogoś miejsce, w którym żyje jest wartością, to nie trzeba go przekonywać do aktów odwagi, np. w duchu patriotycznym. Chociaż odwaga łączy się jeszcze też z zupełnie inną reakcją.Lata 70. Ameryka Północna, wojna, gdzie poligonem jest Wietnam. Stacje radiowe i telewizyjne donoszą o coraz większej fali okrucieństwa. W tym czasie w USA, która jest bardzo zaangażowana w konflikt politycznie i militarnie zaczyna się ruch hipisowski, który jest w niezwykłej kontrze do polityki państwa. Organizowane są liczne marsze i demonstracje również młodych mężczyzn, którzy byli powołani do armii z przymusu.Robert Bly, amerykański poeta, filozof, opisał w książce „Żelazny Jan” akty demonstracji odwagi polegającej na postawieniu się systemowi. Czyli mamy dwa skrajne przypadki, kiedy to odwagi wymagało wyruszenie, żeby walczyć o ojczyznę, ale również odwagi wymagało to, żeby nie wejść w niemoralny układ. Bly opisał mężczyzn, którzy ostentacyjnie palili książeczki wojskowe narażając się na bardzo nieprzyjemne reperkusje.Ale u nas nastąpiło zwiotczenie mięśnia odwagi, bo żyjemy w społeczeństwie pełnym konformizmu. Liczy się powściągliwość, wycofanie. Mamy czasy totalnej anonimowości i chowamy się za nickami, awatarami. Odwaga jest więc w odwrocie.Chodzi o naczynia połączone i dzieje się tak też dlatego, że szkoła jest miejscem, gdzie odwaga jest pacyfikowana. Przecież jak dziecko się tylko wychyli ze swoimi pomysłami, ideami, wartościami, to jest szybko oceniane i następuje próba włożenia go w ramy. To boli i kształtuje w młodym człowieku brak odwagi przed wychodzeniem przed szereg. Niestety mocno też wpływa na poczucie własnej wartości. Później w życiu dorosłym nie jest lepiej. W Polsce jest taka przypadłość , którą można zamknąć w jednym zdaniu: „Niech nam współczują. To lepsze niż gdyby mieliby nam zazdrościć”. Prowadzę sesje terapeutyczne z Polakami na całym globie i obojętnie czy oni mieszkają w Oslo, w Nowym Yorku, w Londynie czy w Malezji, to mówią jedno.Że nie otrzymują pomocy od swoich rodaków. Polacy żyją kompletnie niezależnie od siebie. Nie ma czegoś takiego jak grupy wspólnie razem funkcjonujące, to co jest widoczne w środowiskach żydowskich czy azjatyckich. Oni się nawzajem wspierają, Polacy niestety nie.W buddyzmie jest ciekawe zdanie: „Potwierdzeniem nas samych jest drugi człowiek”. I stąd wielka moc szczerych rozmów, kontaktów z innymi ludźmi. Wtedy możemy się dzielić swoimi przemyśleniami, budować w sobie siłę do zmian i ruszyć z miejsca. Jeśli nie ma integracji społecznej, to nie będzie mowy o odwadze. Nikt nie stanie w obronie nikogo, bo przecież będziemy patrzeć na siebie z obojętnością. I ten proces zaczyna się w szkole, która niestety produkuje solistów, a nie orkiestry.Później Polacy są wybitnymi specjalistami w wąskich dziedzinach, ale bardzo często funkcjonują pod sztandarem obcokrajowca, który dużo lepiej radzi sobie z zespołowością i tzw. team spirit. Umie odważnie powiedzieć, co myśli. Mnie to nie dziwi w ogóle.Byłem kiedyś Londynie akurat wtedy, kiedy były u rodziny Królowej Elżbiety . Miałem okazję obserwować ogromną liczbę ludzi na paradach. Oni czuli wspólnotową radość i dumę. U nas tego nie ma, bo my się integrujemy w mikrogrupach, takich bezpiecznych, znanych, swojskich, naszych. A do tego dzieci integrują się z …zabawkami.A jak wyglądają pokoje dziecięce? Oczopląs, Disneyland. Widziałem w Wiedniu przedszkole, gdzie psychologowie zabrali wszystkie zabawki. Dzieci przez pierwsze kilka minut poruszały się jak wolne elektrony i nie wiedziały co ze sobą zrobić. Były przerażone, pogubione. Ale w pewnym momencie zaczęły siebie zauważać, podchodzić do siebie i … bawić się. Wymyślać sytuacje, organizować coś, tworzyć i dzielić się radością. Z odwagą mówiły o swoich pomysłach i działaniach. Czego Jaś się nie nauczy…***: pedagog, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, autor książki: „Oswoić narkomana”, w latach 2010-2013 opiekun psychologiczny Żużlowej Reprezentacji Polski, która 6 krotnie zdobywała tytuł Drużynowych Mistrzów Świata, w latach ’80 reprezentant Polski w koszykówce.. Dziennikarka współpracująca z wieloma redakcjami. Blogerka ( www.nakawie.pl) , zawsze zaciekawiona przedsiębiorczością. Autorka książki "Twarze polskiego biznesu. Rozmowy Na Kawie" z wywiadami z czołowymi twórcami polskiego biznesu. Współorganizatorka popularnonaukowej konferencji TEDxPoznań. Blisko 10 lat była zawodowo związana z instytucjami finansowymi.