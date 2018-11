Ujawniono kulisy tajnej narady PiS. Wrogowie Morawieckiego doszli do głosu

Jarosław Kaczyński podczas tajnej narady miał jasno dać do zrozumienia, że wymiany premiera nie będzie. Mateusz Morawiecki może na razie spać spokojnie. • fot. Łukasz Krajewski/Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

W

piątek na Nowogrodzkiej miała miejsce tajna narada najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie media publikują przecieki o tym, jakiej tematyki dotyczyło spotkanie. Wrogowie Mateusza Morawieckiego mieli próbować wpłynąć na Jarosława Kaczyńskiego, by ten rozważył wymianę na stanowisku premiera.Jednak lider PiS dał jasny przekaz, że o dymisji Morawieckiego nie może być mowy – donosi "Fakt". Co prawda kandydatem na następcę ma być Joachim Brudziński, ale przynajmniej w najbliższym czasie do takiej wymiany z pewnością nie dojdzie.Według informacji tabloidu wielu polityków w PiS miało uwierzyć, że to jest właśnie moment, w którym premier Morawiecki jest na tyle osłabiony, by próbować go utrącić. Jednak Jarosław Kaczyński już wcześniej zapowiedział, że to właśnie Morawiecki poprowadzi także kolejne wielkie kampanie PiS: do Parlamentu Europejskiego i w wyborach parlamentarnych w 2019 r.Jak podawało RMF FM, tajna narada miała dotyczyć kryzysu związanego z tzw. aferą KNF , a także sytuacji w NBP, którego prezesem jest Adam Glapiński, który dobrze zna Marka Chrzanowskiego. Pojawiły się plotki, że Glapiński jest zagrożony dymisją. To właśnie Glapiński miał polecić w 2016 r. Chrzanowskiego na stanowisko szefa KNF.źródło: " Fakt