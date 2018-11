W słynnym programie pokazano jak niszczy się demokrację. Polskę podano jako przykład

Polska została pokazana w popularnym programie HBO jako przykład kraju, który staje się autorytarny. • fot. screen/YouTube/Last Week Tonight

"Last Week Tonight with John Oliver" to popularny program informacyjno-satyryczny, który nadaje stacja HBO. Tym razem poświęcony był rządom autorytarnym. Pojawiły się w nim nazwiska Donalda Trumpa, Władimira Putina czy Jarosława Kaczyńskiego.Prowadzący program wyjaśniał, czym są autorytarne rządy. Podawał przykłady Wenezueli, Chin czy Turcji. W pewnym momencie pojawił się wątek Polski. John Oliver na przykładzie naszego kraju wyjaśnił, w jaki sposób powstają autorytarne rządy.Dzieje się to - jak tłumaczył - dzięki demontażowi niezależnych instytucji, tzw. bezpieczników, jakim jest na przykład władza sądownicza, których zadaniem jest patrzenie władzy na ręce. Przykład ten został zilustrowany fotografiami Jarosława Kaczyńskiego i pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf.Zdaniem prowadzącego, Polska pod władaniem dobrej zmiany staje się krajem autorytarnym, a przykładem jest wymiana sędziów na takich, którzy nie będą sprzeciwiać się władzy. O Polsce prowadzący zaczyna mówić około 9. minuty.To nie jest pierwszy przykład, gdy znana stacja alarmuje, że w Polsce demokracja zmienia się w autorytaryzm. Wczesną wiosną głośno było o programie BBC. "Pełzający autorytaryzm", "zagrażanie liberalnej demokracji", "zagrażanie niezależności sądownictwa" – tak opisywał Polskę w marcu brytyjski publiczny nadawca. BBC Two pokazała materiał o Polsce , w którym korespondent bez ogródek opisał naginanie demokracji przez PiS.źródło: Last Week Tonight