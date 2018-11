Bohdan Łazuka znów trafił do szpitala. Popularnego aktora czeka poważna operacja

Bohdan Łazuka znów trafił do szpitala, gdzie czeka go kolejna operacja biodra. • Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta

opularny i lubiany aktor Bohdan Łazuka trafił do szpitala i czeka na operację biodra. Kilka miesięcy wcześniej Łazuka już borykał się z podobnym problemem i wówczas też skończyło się operacją.Gwiazda polskich komedii z czasów, gdy nikomu jeszcze nie śniło się pisanie listów do M., ma poważne problemy ze zdrowiem. Bohdan Łazuka kilka miesięcy temu poślizgnął się na mokrej posadce w łazience i i upadł. Skończyło się na konieczności przeprowadzenia poważnej operacji biodra.Teraz Łazuka miał wystąpić na koncercie "100 lat ZASP dla Niepodległej". Nie wystąpił. Okazało się, że powróciły dolegliwości spowodowane upadkiem sprzed kilku miesięcy i zamiast na deski Studia Koncertowego Polskiego Radia Łazuka znów trafił do szpitala . Z powodu komplikacji 80-letni artysta ponownie będzie musiał przejść operację biodra.źródło: Fakt