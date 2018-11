"Dzieci polityków są zdolne i dokonują własnych wyborów". Rzeczniczka rządu "tłumaczy" nową posadę syna Kamińskiego

Kolejne wypowiedzi w sprawie syna Mariusza Kamińskiego są coraz bardziej żenujące. • Fot. Robert Woźniak / Agencja Gazeta

N

Kopcińska: dzieci polityków są zdolne i dokonują własnych wyborów.



ZOBACZ i przeczytaj w @tvn24:https://t.co/GKef45OHYe pic.twitter.com/0CwC8hNxXO — tvn24 (@tvn24) 20 listopada 2018

ie milkną echa informacji o Kacprze Kamińskim, synu koordynatora ds. służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, który przy pomocy prezesa NBP Adama Glapińskiego objął stanowisko w Banku Światowym. Głos zabrała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, która znalazła wytłumaczenie tej sytuacji. Dość... nieoczywiste.Nie dość, że politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą uwijać się z tłumaczeniem i bagatelizowaniem afery z KNF w roli głównej, to jeszcze doszedł im kolejny problem. Zatrudnienie Kacpra Kamińskiego w Banku Światowym to kolejna "niezręczność", którą trzeba jakoś wytłumaczyć.Do tablicy wywołano rzeczniczkę rządu Joannę Kopcińską, która jak się okazało, miała gotową odpowiedź na takie pytania.– Rodziny, zwłaszcza dzieci polityków, mają prawo wyboru własnej drogi życiowej. Nie ma obszaru, którego polityk, czynny, aktywny tak naprawdę nie dotyka – stwierdziła.Dodała też, by tego uniknąć, "należałoby dzieci polityków wywieźć gdzieś na bezludną wyspę, bo tylko tam polityk nie miałby kontaktu z danym obszarem". Dla wątpiących Kopcińska zapewniła, że dzieciom rządzących polityków nic nie jest ułatwiane.– Dzieci polityków, nasze dzieci są młode, zdolne, wykształcone, znają języki i dokonują własnych wyborów życiowych. Naprawdę nie potrzebują do tego mamy albo taty – zapewniła rzeczniczka rządu.Przypomnijmy, że argumenty w tej sprawie ma także poseł PiS Jan Mosiński. – Gdzieś dzieci pracować muszą – stwierdził w Polsat News.źródło: tvn24.pl