"Kaczyński nie wiedział". PiS reaguje na wieści o posadzie dla syna Kamińskiego

zeczniczka Prawa i Sprawiedliwości zabrała głos ws. zatrudnienia syna Mariusza Kamińskiego w Banku Światowym. Beata Mazurek przekonywała, że partia ani rząd nie mają wpływu na to, kogo zatrudnia słynna instytucja finansowa.– Co do zatrudnienia syna Mariusza Kamińskiego w Banku Światowym, to chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że my znamy oświadczenie zarówno Mariusza Kamińskiego, jak i wypowiedź jego syna, dotyczące jego zatrudnienia – powiedziała cytowana przez Onet.pl Mazurek.– Chcę powiedzieć wyraźnie, że Jarosław Kaczyński ani kierownictwo partii nic o takim zatrudnieniu nie wiedzieli i z całą pewnością będziemy sprawę wyjaśniać – dodawała.Mazurek podkreśliła, że partia Jarosława Kaczyńskiego "nie ma wpływu na to, jak funkcjonuje Bank Światowy". – Poczekajmy na wyjaśnienia osób, które go [Kacpra Kamińskiego – przyp. red.] rekomendowały – tłumaczyła przedstawicielka PiS.Przypomnijmy, że "Gazeta Wyborcza" poinformowała, iż 29-letni syn koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego w lipcu 2018 roku dostał dzięki Narodowemu Bankowi Polskiemu intratną posadę w Banku Światowym . Na powierzonym mu stanowisku Kacper Kamiński zarabia rocznie 500-600 tys. zł.źródło: Onet.pl