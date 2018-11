Polska znowu przeciw uchodźcom. PiS nie poprze globalnego porozumienia

Rząd nie poprze Globalnego Porozumienia na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

ząd nie poprze Globalnego Porozumienia na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji, ani podczas konferencji w Marrakeszu, ani w trakcie późniejszego głosowania Zgromadzenia Ogólnego ONZ – podaje "Dziennik Gazeta Prawna".Komunikat Centrum Informacyjnego Rządu zawiera informację, że "dokument nie spełnił postulatów Polski dotyczących potwierdzenia odpowiednio silnych gwarancji suwerennego prawa do decydowania o tym, kogo państwa przyjmują na swoim terytorium oraz rozróżnienia migracji legalnej i nielegalnej".Co więcej, w komunikacje poinformowano także, że "obecne w ostatecznym projekcie sformułowania – szczególnie dotyczące kwestii rozróżnienia między migrantami legalnymi i nielegalnymi – mogą powodować znaczne trudności w interpretacji i implementacji porozumienia".Konferencja w Marrakeszu została zaplanowana na 10 i 11 grudnia 2018 roku. Później zaś dojdzie do głosowania w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ.Przypomnijmy, że PiS podczas ostatniej kampanii wyborczej strzeliło sobie w stopę ksenofobicznym spotem o imigrantach . Partia Jarosława Kaczyńskiego próbowała przestraszyć wyborców nagraniem, w którym roztacza wizję Polski w 2020 roku za rządów PO.Jest to wizja, w której nasz kraj ma problem z kryzysem uchodźców. Na nagraniu widzimy wyimki z zagranicznych zamieszek z udziałem migrantów, wszystko zostało zaś okraszone złowróżbnym komentarzem.źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"