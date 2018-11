Lubnauer stanie przed sądem? Rzeczniczka PiS grozi jej pozwem za słowa o aferze KNF

Katarzyna Lubnauer oskarżyła Jarosława Kaczyńskiego o aferę KNF. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Spadające notowania Nowoczesnej, odejście wielu członków partii oraz marginalizacja przez PO, dla pani Lubnauer są powodem dużej frustracji. Obiektywne problemy, jednak nie powinny ograniczać percepcji do racjonalnego myślenia. https://t.co/bYd4cv1HPM — Beata Mazurek (@beatamk) 20 listopada 2018

eata Mazurek w ostrych słowach odniosła się do niedawnej wypowiedzi szefowej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer. – Ta sprawa zakończy się w sądzie; nie będzie tak, że nasz szef będzie pomawiany przez wszystkich i za wszystko – stwierdziła we wtorek rzeczniczka PiS. Tak skomentowała opinię Lubnauer, która przekonywała, że afera Komisji Nadzoru Finansowego jest "aferą Jarosława Kaczyńskiego".Lubnauer udzieliła wywiadu "Rzeczpospolitej". Na łamach dziennika powiedziała, że za skandal z KNF odpowiedzialny jest prezes PiS. "Nie bawmy się w eufemizmy" – dodawała polityk.Mazurek zadeklarowała, że takie zachowanie nie pozostanie bez odpowiedzi. – Powiem krótko, ta sprawa zakończy się w sądzie . Nie będzie tak, że nasz szef będzie pomawiany przez wszystkich i za wszystko – zapowiedziała cytowana przez Polsat News rzeczniczka partii. – Mam nadzieję, że politycy będą się zastanawiać następnym razem, jeżeli o cokolwiek będą go oskarżać – tłumaczyła.Przypomnijmy, że agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali mieszkanie byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego. Przeszukania dokonano na wniosek prokuratury z Katowic, która prowadzi śledztwo. CBA zabezpieczyło już dokumenty i nośniki elektroniczne, które udało się znaleźć w mieszkaniu ekonomisty. Materiały przeanalizuje prokuratura.źródło: Polsat News