Są przecieki z PO. Giertych przymierzany do kluczowej funkcji w nowym rządzie

Roman Giertych mógłby zostać ministrem sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym w nowym rządzie PO.

nformatorzy Wirtualnej Polski są przekonani, że gdyby doszło do zmiany władzy, a przyszły premier z PO złożyłby ofertę Giertychowi, ten by nie odmówił. Jednak warunek ma być jeden: teka ministra sprawiedliwości i funkcja Prokuratora Generalnego. Na rzecz Giertycha może świadczyć fakt , że są politycy PO, których przed zarzutami korupcyjnymi broni właśnie on – twierdzi rozmówca portalu z PO. Chodzi na przykład o Stanisława Gawłowskiego, który może być zainteresowany, by Giertych objął funkcję Prokuratora Generalnego i umorzył śledztwo wobec swojego klienta.W PO niektórzy mają marzyć o tym, by stery przyszłego rządu przejął Tusk. – A wtedy, z Giertychem w resorcie sprawiedliwości i prokuraturze, kamień na kamieniu by nie został – mówi rozmówca WP z Platformy. Inny informator z PO twierdzi, że Michał Kamiński – dobry znajomy Giertycha – chciałby zostać szefem Rady Mediów Narodowych. Giertych reprezentował także Donalda i Michała Tusków , gdy ci byli przesłuchiwani przed komisją śledczą ds. Amber Gold. Mecenas przez całe posiedzenie czekał na Tuska w tzw. pieczarze, czyli gabinecie sejmowym Grzegorza Schetyny.źródło: Wirtualna Polska