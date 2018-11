Petru też pracował w Banku Światowym. Teraz wskazuje szczegóły ws. posady syna Kamińskiego

Ryszard Petru ocenił zatrudnienie w Banku Światowym Kacpra Kamińskiego. • fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

P

racowałem w Banku Światowym jako ekonomista, przeszedłem cały proces rekrutacji i nikt mnie nie polecał – oznajmił w najnowszym wywiadzie Ryszard Petru. Szef partii Teraz! skomentował sprawę zatrudnienia Kacpra Kamińskiego – szefa wiceprezesa PiS Mariusza Kamińskiego – w Banku Światowym."Gazeta Wyborcza" napisała, że szef NBP Adam Glapiński delegował do Banku Światowego swojego przedstawiciela. W lipcu dyrektorem wykonawczym została specjalistka ds. finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska. Jej doradcą został właśnie Kamiński, a według źródeł "Wyborczej" doradcę wskazuje szef NBP.Bank Światowy mieści się w Waszyngtonie, a Polska deleguje tam swojego przedstawiciela. 29-letni Kamiński to syn koordynatora służb specjalnych i wiceprezesa PiS Mariusza Kamińskiego. Na tym stanowisku zarania rocznie 600 tys. zł. Kontrakt opiewa na dwa lata, potem Kamiński może liczyć na jego przedłużenie lub inną pracę w Banku Światowym.Do tej pory na takie stanowiska mogli liczyć pracownicy NBP lub banków państwowych. Zdaniem cytowanego przez "Gazetę Wyborczą" byłego szefa CBA Pawła Wojtunika, to klasyczny przypadek konfliktu interesów.źródło: gazeta.pl