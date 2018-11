Domagasz się rozliczenia afer? Dla posłanki PiS jesteś "TW, zdrajcą i kolaborantem"

Krystyna Pawłowicz napisała mocny tweet o totalnej opozycji, która rozlicza PiS. • fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

A

Totalni wewnętrzni i zewnętrzni ostro kontratakują

Szeroko,głośno,na zabicie

My,Polacy jesteśmy winni,że ciągle jeszcze jesteśmy

Rozliczają: TW,zdrajcy,resortowi,załatwiacze posad swym

dzieciom,kolaboranci,złodzieje,którzy sami się z Polską nie rozliczyli. — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 20 listopada 2018

Jakże aktualne dziś słowa: https://t.co/bgkF1GmR4A — Jan Grabiec (@JanGrabiec) 20 listopada 2018

fera KNF i sprawa zatrudnienia syna Mariusza Kamińskiego w Banku Światowym to największe problemy, z jakimi musi mierzyć się obóz rządzący. Partia Kaczyńskiego przedstawiała się jako siła, która skończy z kolesiostwem poprzedniej ekipy rządzącej, tymczasem sama uległa typowym grzechom władzy. I jej przedstawicielom zaczynają puszczać nerwy."Totalni wewnętrzni i zewnętrzni ostro kontratakują. Szeroko,głośno,na zabicie. My,Polacy jesteśmy winni,że ciągle jeszcze jesteśmy. Rozliczają: TW,zdrajcy,resortowi,załatwiacze posad swym dzieciom,kolaboranci,złodzieje,którzy sami się z Polską nie rozliczyli" – napisała Krystyna Pawłowicz na Twitterze (pisownia oryginalna – red.).Nie ma co się dziwić nerwowym reakcjom przedstawicieli PiS, gdyż partia szła po władzę z hasłami skończenia z korupcją i nepotyzmem przeciwników. Internauci zaś przypominają tweeta PiS z 2015 roku , w którym zacytowano słowa Andrzeja Dudy, sugerującego, że grzechy władzy to domena Platformy, a PiS z tym skończy."To, żeby skończyła się w Polsce korupcja i nepotyzm, zależy wyłącznie od zmiany obecnej władzy" – te słowa Dudy zacytowało Prawo i Sprawiedliwość.