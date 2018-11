"Byłby ważną postacią mediów". Dziennikarze wspominają Marcina Pawłowskiego

Marcin Pawłowski zmarł na raka w 2004 r. • fot. "Fakty" TVN

Pamietam pierwsze spotkanie z Marcinem. Newsroom radia Kolor. 1992 rok. On kipiący energią, uśmiechem, humorem. I spotkanie ostatnie. Minęliśmy się w sejmie. Nie poznałem go. Dopiero jak powiedział „Cześć” to się zorientowałem że to On. 14 lat... Byłby dziś ważną postacią mediów https://t.co/atiIGrIGnM — Konrad_Piasecki (@KonradPiasecki) 20 listopada 2018

okładnie 14 lat temu 20 listopada 2004 roku zmarł dziennikarz TVN Marcin Pawłowski. Był jednym z najbardziej znanych i cenionych członków redakcji "Faktów". Nie opuszczał widzów nawet wówczas, gdy zmagał się z chorobą nowotworową.Marcin Pawłowski pracował jako prowadzący "Fakty" TVN od 1997 roku. Wcześniej był dziennikarzem Radia Kolor. Karierę telewizyjną zaczął w WOT, a następnie pracował w TVP 1. Wzruszające wspomnienie na Twitterze zamieścił dziennikarz Konrad Piasecki.Dotyczyło ono pierwszego i ostatniego spotkania z Marcinem Pawłowskim. W 1992 roku spotkali się w newsroomie Radia Kolor – Pawłowski kipiał energią, uśmiechem, humorem. Podczas ostatniego spotkana – w Sejmie – początkowo Piasecki nie poznał Pawłowskiego. Dopiero, gdy ten powiedział mu "cześć", zorientował się, kim jest.Widzom TVN Marcin Pawłowski dał się poznać z relacji z takich wydarzeń, jak pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, czy słynnej nocnej relacji z ataku USA na Irak. Relacjonował także zamach na World Trade Center.Dziennikarz toczył walkę z nowotworem narządów miękkich od 2002 roku. Jego leczenie miał wspierać finansowo założyciel TVN24 Mariusz Walter. We wrześniu 2004 roku, na krótko przed śmiercią Pawłowski wrócił jeszcze na antenę "Faktów" TVN. Wielu widzów go nie poznało. Zdawał sobie z tego sprawę...– Winien jestem państwu słowo wyjaśnienia. Widzimy się po raz pierwszy po półrocznej przewie, trudno też nie zauważyć, że nieco się zmieniłem. To prawda, jestem chory, a ważną częścią walki z moją chorobą jest dla mnie praca, dlatego postanowiłem do niej wrócić. Rozumieją to moi lekarze, szefowie, koleżanki, koledzy. Mam nadzieję, że zrozumiecie także państwo – powiedział telewidzom.Marcin Pawłowski jest pochowany na warszawskich Powązkach. Jego grób zawiera charakterystyczne niebieskie drzwi.