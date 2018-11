Jest akt oskarżenia ws. Moniki G. Celebrytkę zbadano psychiatrycznie

Pojawiły się podejrzenia, że Monika G. jest osobą niepoczytalną. Zweryfikowały to badania. • Fot. YouTube / przeAmbitniPL

– W poniedziałek prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie Moniki G. – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Decyzja ta była możliwa po uzyskaniu opinii biegłego psychiatry.W związku z wypadkiem, do którego przed paroma miesiącami doprowadziła Monika G., śledczy zlecili, by poddano ją badaniom psychiatrycznym. Wykazały one, że celebrytka jest poczytalna, choć wcześniej pojawiły się co do tego wątpliwości.– Okazało się, że Monika G. jest poczytalna i może stanąć przed sądem – stwierdził Marcin Saduś w rozmowie z tvnwarszawa.pl. Gwiazda internetu przyznała się do winy. Złożyła już obszerne wyjaśnienia, w których wyraziła skruchę oraz chęć dobrowolnego poddania się karze. Kobiecie grożą dwa lata więzienia.Przypomnijmy, że na ulicy Ząbkowskiej na warszawskiej Pradze trzy miesiące temu doszło do wypadku . Monika G., nie bacząc na to, że ulica została zamknięta dla ruchu, spowodowała kolizję swoim audi.Na ulicy odbywała się wówczas weekendowa impreza "Otwarta Ząbkowska". Chodniki i jezdnia były wypełnione ludźmi. Kierująca autem mimo to jechała dalej. W pewnym momencie zorientowała się, że ulica jest zamknięta, ratując się przed uderzeniem w metalowe barierki, wykonała gwałtowny skręt i zderzyła się samochodem z wjeżdżającą na skrzyżowanie toyotą.Audi uderzyło dokładnie w bok toyoty od strony pasażera. Monika G. w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Miała 1,5 promila alkoholu we krwi i była pod wpływem środków odurzających.źródło: tvnwarszawa.pl