Kara Ziobry w związku ze sprawą KNF. Prokurator został zdegradowany

rokurator z Prokuratury Krajowej został ukarany przez Zbigniewa Ziobrę. Wszystko w związku ze sprawą Komisji Nadzoru Finansowego – podaje "Gazeta Wyborcza". Źródła dziennika twierdzą, że śledczy (prawdopodobnie pułkownik Tadeusz Cieśla) został zdegradowany do najniższego szczebla, bo zawiadomienie o korupcji w KNF chciał potraktować jak... skargę.Według "Wyborczej" prokurator Cieśla uznał, że okoliczności zawarte w zawiadomieniu złożonym przez mecenasa Romana Giertycha należy zweryfikować nie w toku śledztwa, lecz w ramach postępowania skargowego. Nie podjął tym samym właściwego procedowania. Dlatego przeniesiono go później do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota, gdzie ma pracować w wydziale śledczym Dodajmy, że prokuratura wszczęła śledztwo ws. KNF dopiero 13 listopada. Tymczasem pracownik kancelarii Giertycha złożył zawiadomienie w Prokuraturze Krajowej już 7 listopada.Przypomnijmy, że Marek Chrzanowski stał się bohaterem afery, w efekcie której szef KNF podał się do dymisji. "Wyborcza" informowała, że Chrzanowski jako przewodniczący Komisji zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za około 40 mln zł. Taką sumę miał otrzymać wskazany przez szefa KNF prawnik Grzegorz Kowalczyk.We wtorek Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali mieszkanie byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego. Przeszukania dokonano na wniosek prokuratury z Katowic, która prowadzi śledztwo. CBA zabezpieczyło już dokumenty i nośniki elektroniczne, które udało się znaleźć w mieszkaniu ekonomisty. Materiały przeanalizuje prokuratura.źródło: "Gazeta Wyborcza"