Kubica w zespole Williamsa! Potwierdzenie nadchodzi z wiarygodnego źródła

Sulla #Gazzetta in edicola oggi Millennial Italia, vittoria e bel gioco Il Milan vIBRA... e non solo Pallone d'oro, Ronaldo giù dal podio Icardi, il cecchino. Di @PaoloCond #F1 dopo 8 anni torna Kubica! E molto altro... pic.twitter.com/n7TjNyCrun — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) 21 listopada 2018

obert Kubica będzie podstawowym kierowcą Williamsa w sezonie 2019 Formuły 1 – poinformował największy włoski dziennik sportowy "La Gazzetta dello Sport". Gazeta na pierwszej stronie informuje o jednym z największych powrotów w historii sportu."La Gazzetta dello Sport" podaje, że czwartkowa konferencja prasowa zaplanowana przez Williamsa będzie miała na celu ogłoszenie powrotu polskiego kierowcy do Formuły 1 . 22 listopada Kubica i szefowa zespołu Claire Williams spotkają się z dziennikarzami."Wszystko jest gotowe do podpisu. To już pewne, że osiem lat po wypadku, który zatrzymał jego karierę, Kubica wróci do jeżdżenia w wyścigach F1" – zdradza na łamach "La Gazzetta dello Sport" Luigi Perna.Według gazety historia Polaka jest gotowym scenariuszem na film ze szczęśliwym zakończeniem. Włosi przypominają, że Kubica włożył mnóstwo pracy w zrealizowanie marzenia o ponownych startach w F1. "Bądźmy więc gotowi na jeden z największych powrotów w historii sportu" – czytamy.Robert Kubica nie jeździ w wyścigach F1 od 2011 roku, po wypadku, w którym otarł się o śmierć. Jego powrót czasem budzi negatywne odczucia w świecie Formuły 1. Dziennikarz Joe Saward, który specjalizuje się w F1, przyznał, że nie rozumie, dlaczego Williams tak się spieszy i chce podpisać kontrakt z Kubicą.źródło: "La Gazzetta dello Sport"