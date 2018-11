Piosenki Pawła Domagały to hity. Kto pisze teksty i muzykę?

Kto pisze teksty Pawle Domagale? • Fot. kadr z youtube.com/Paweł Domagała

Bartosz Świderski

Z

nany w pierwszej kolejności z występów w filmach i serialach, jakiś czas temu zaczął karierę w muzyce. I trzeba przyznać, że z utworu na utwór sukces jest coraz większy. Kto jest za niego odpowiedzialny? Kto tworzy muzykę? Kto pisze teksty Pawłowi Domagale?Wakacyjny muzyczny hit w Polsce to bezsprzecznie "Weź nie pytaj" Pawła Domagały . Do tej pory zebrał on ponad 62 miliony wyświetleń na YouTube. Zresztą, wszystkie jego utworu nie mogą narzekać na brak popularności. Kto stoi za tym błyskawicznym muzycznym sukcesem aktora?Okazuje się, że teksty piosenek pisze sam Domagała. Jak twierdzi, inspiracją do ich tworzenia jest jego życie, rodzina i to, co udało mu się dotychczas osiągnąć.Do stworzenia hitu, który będzie grany przez stacje radiowe na okrągło, a licznik na YouTube'ie "zwariuje" potrzebna jest też chwytliwa muzyka. A za tą odpowiedzialny jest Łukasz Borowiecki. Do tego trzeba doliczyć muzyków – perkusistę jazzowego Roberta Rasza, gitarzystów Tomasza „Serka” Krawczyka i Krzysztofa Łochowicza i klawiszowca Piotra Wrombela.– Dobry moment przyszedł, kiedy zgadałem się z Łukaszem Borowieckim – bo trzeba podkreślić, że te płyty są tak samo moje jak jego. Myśli dokładnie tak jak ja, ma podobne poczucie estetyki. Wszystko robimy razem. Ja piszę piosenki, gadamy o nich, Łukasz je aranżuje, razem nagrywamy. Obaj mamy inne zajęcia, z których możemy żyć, więc wymyśliliśmy, że nasza muzyka musi być taka, żebyśmy mogli wziąć za nią stuprocentową odpowiedzialność – tak o współpracy mówi Domagała.Tydzień temu do sprzedaży wszedł album "1984", a na nim piosenka "Wystarczę ja" , która już podbija YouTube'a. Szykuje się kolejny hit.