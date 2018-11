Internauci śmiali się z jego roli w "Wiedźminie" Netflixa. Maciej Musiał odpowiada hejterom

Maciej Musiał jest jednym z pomysłodawców, producentów i aktorów w serialu "1983" • Fot. Krzysztof Wiktor/Netflix

iększość czytelników kojarzy Macieja Musiała przede wszystkim z roli Tomka w serialu "Rodzinka.pl". W tym roku 23-latek daje się poznać od zupełnie innej strony. Jest jedynym Polakiem, który zagra w "Wiedźminie" Netflixa. Oprócz tego gra jedną z głównych ról w innym serialu amerykańskiego producenta: "1983". Jest również współproducentem i jednym z pomysłodawców. 1983 " to pierwszy polski serial oryginalny Netflixa. Przedstawia alternatywą wizję naszego kraju, w którym Związek Radziecki nie upada. Jedną z reżyserek jest Agnieszka Holland, a wszystkie odcinki trafią na Netflixa 30 listopada. Maciej Musiał opowiedział mi niezwykłą historię o kulisach nowej produkcji, uniwersum, które współtworzył oraz o tym, jak zareagował na hejt, kiedy okazało się, że zagra w "Wiedźminie" u boku m. in. Henry'ego Cavilla Świetnie, tym bardziej, że przy "1983" pracował wspaniały zespół. Od Agnieszki Holland i całego polskiego teamu, po The Kennedy/Marshall Company. Frank Marshall to człowiek, który wyprodukował większość filmów Spielberga.Wyjątkowe było zaangażowanie tej ekipy. Na planie czujesz, czy ludziom chce się pracować, czy wierzą w projekt. Przy "1983" czuliśmy, że wszyscy są zdeterminowani, żeby serial wyszedł jak najlepiej.Wyjątkowe było natomiast, że mieliśmy aż cztery reżyserki.Były momenty, że pracowaliśmy na dwie ekipy. Czasem w różnych miastach.Prawie, kręciliśmy też za granicą, ale te sceny zobaczysz dopiero w ostatnich odcinkach.Gdy miałem 18 lat wyjechałem na miesiąc do Los Angeles. Poznałem tam wielu młodych ludzi. Uderzyło mnie, że większość z nich nie tylko gra, ale też stara się pisać scenariusze, robić zdjęcia czy reżyserować krótkie metraże. Każdy ma kamerę i zero kompleksów.Jest taka księgarnia Samuel French Film and Theatre Bookshop, gdzie młodzi ludzie spotykają się, czytają sztuki teatralne, rozmawiają i wspólnie tworzą. Wróciłem do Polski i pomyślałem, że może warto spróbować czegoś więcej?Poprosiłem go potem, żeby napisał mi scenę po angielsku. Wrócił ze sceną o studencie prawa i o byłym policjancie. Stwierdziliśmy, że fajnie byłoby się nad tym głębiej zastanowić. Siedzieliśmy więc przez całe wakacje na balkonie i popijając whisky zastanawialiśmy się jak mógłby wyglądać współczesny świat, gdyby żelazna kurtyna nie upadła.Główny bohater jest milicjantem, on jest dobry, ale milicja niekoniecznie. W końcu służy partii. A może rzeczywiście jest dobra, bo stoi w kontrze do SB. Widzisz, w "1983" nie ma tez, są tylko ludzie. I to jest moim zdaniem siła tego serialu.Ale wróćmy do pytania. Świat przedstawiony. W tytułowym 1983 roku podziemie przeprowadziło zamachy przeciw władzy. Zginęło wielu cywili i to odwróciło ludzi od opozycji. Przyszli technokraci, którzy wierzyli w postęp, chcieli ekonomicznie pchać Polskę do przodu. Udało im się.Mamy więc konflikt dobrobyt kontra wolność, wolność kontra bezpieczeństwo.I zaczną nam wysyłać paczki? Nie, wierzę w inteligencję widzów Netflixa. Tym bardziej, że świat "1983" jest przedstawiony jako dystopia. Czuć to.Moja postać - Kajetan ma, mówiąc kolokwialnie, wypraną głowę. Nie zna innego światopoglądu niż ten Partii. Wierzy, że Państwo musi być policyjne, bo dzięki temu jeśli zostawi na placu Piłsudskiego portfel, to po dwóch dniach dalej tam będzie leżał. Znowu wolność kontra bezpieczeństwo.Interesująca była dla mnie figura zmiany światopoglądu, w którym ktoś zostaje wychowany. Co musi się wydarzyć, żeby ktoś spojrzał na świat inaczej.Dziś przyleciałem z Budapesztu i niedługo tam wracam. Nic więcej nie mogę powiedzieć.Tego też nie mogę zdradzić, ale jest to postać, której nie było w książkach. Scenarzyści wprowadzają ją, by zaskoczyć widzów i nie odtwarzać jeden do jednego pierwowzoru. Tak robiło przecież HBO ekranizując "Grę o tron"."1983". Casting do Wiedźmina odbywał się dużo później. Był dwuetapowy, najpierw wysyłałem self-tape (filmik z nagraniem sceny castingowej- red.), a potem były już przesłuchania twarzą w twarz.Na razie tak.Tak, widziałem. W Polsce dobrze jest być skromnym. Oczywiście, to wspaniała cecha, ale marzenia dają nam siłę, są motorem naszych działań. Gdy pracowaliśmy nad "1983" prawie nikomu o tym nie mówiłem.Ale muszę przyznać, że zwłoki na płocie mnie rozśmieszyły.Możliwość obserwacji produkcji, poznawania procesów była bardzo interesująca i cenna.Ale wiesz, nie odcinam się od "Rodzinki", którą uważam za świetny serial, ani od innych mniej artystycznych projektów, które robiłem. Tym bardziej, że na pracę nad "1983” potrzebne były środki. Bez robienia innych rzeczy nie mógłbym iść do przodu. Traktuję to jako pracę. Poznałem sporo ciekawych ludzi, mam dużo pomysłów, więc postaram się kombinować dalej. Co z tego wyjdzie, zobaczymy.Wsiądę w pociąg do Krakowa i pojadę na uczelnie. Niedługo sesja.