Dzieciaki w szkołach naśladują Lorda Kruszwila. A bogaty nastolatek "robi sieczkę z mózgu"

ostać wykreowana na YouTube przez nastolatka uosabia cechy, za które nienawidzimy majętnych osób. Lord Kruszwil to rozpuszczony dzieciak z bogatego domu, który frustruje rodziców, a dla swoich rówieśników jest wzorem do naśladowania. Zapytałem ich, dlaczego się nim fascynują.Był sobie kiedyś youtuber, co się zwał Testoviron . Szpanował swoimi rolexami oraz szydził z biednych Polaków w majtkach Calvina Kleina. Ordynarna forma jego twórczości skłaniała do refleksji i niwelowania własnych wad. Era Testovirona zakończyła się lata temu, ale jego duch wciąż unosi się w internecie.Lord Kruszwil nie jest jego reinkarnacją, nie jest też "młodym Testovironem", jak się zwykło o nim mówić. Jego prowokacja jest prosta i oczywista, ale wywołuje zamierzony cel – doprowadza do wściekłości wielu widzów. Niestety, część dzieciaków bierze to wszystko na serio i naśladują jego próżność i przedmiotowe traktowanie ludzi.Obecnie Kruszwil ma ponad 2,2 mln subskrybentów, a jego nagrania wyświetlono ponad 250 milionów razy. Jego rosnąca popularność nie dziwi i początkowo był nawet intrygujący, kiedy wrzucał filmiki zatytułowane " Jak się umyć? " (rzecz jasna w mleku i złotej maseczce kolagenowej na twarzy). Kanał w niecały rok zyskał rzeszę fanów, a jego sława urosła do niebezpiecznych rozmiarów. Dorośli przełączają go po paru minutach, ale dzieciaki z podstawówki wręcz ubóstwiają.Z Kruszwilem jest jak z disco polo. Niby nikt się nie przyznaje, ale każdy go kojarzy i zna jego tekst z "prestiżem" na czele. Do facebookowej grupy "Lordowie Kruszwila" należy 170 tysięcy osób. Powysyłałem pytania o powód fascynacji do kilkunastu osób, większość mi nie odpisała lub skomentowała: "cringe typek, tyle w temacie" – ewentualnie go zwyzywano. Jednak do grupy należą.– Zrobił coś nowego, nikt na polskim YouTubie nie nagrywał życia bogacza – odpisał mi Wiktor. – Oglądam Kruszwila od jego początków i będę z nim zawsze – dodał i zakończył wypowiedź emotką serduszka.– Ludzie w dzisiejszych czasach lubią osoby kontrowersyjne. Marek właśnie nią jest – tłumaczy mi Ola z grupy Lordowie Kruszwila. Marek to rzecz jasna imię youtubera.– Pokazał w internecie coś nowego, czego nikt wcześniej nie przedstawił. Ludziom się to spodobało! Każdy, mimo iż nie znał go wcześniej i nie wiedział co tworzy, wbił z czystej ciekawości. No, przyznajmy, kogo nie przyciągnie tytuł np. "Płacę za subskrypcje! Pieniądz to pieniądz". Każdy chce zobaczyć, o co chodzi – mówiła mi fanka.Poza internetem miałem mniejsze problemy ze znalezieniem rozmówców, bo praktycznie wszyscy znajomi rodzice nastoletnich dzieci wiedzą kim jest ten "bogaty dzieciak z internetu" i przestrzegają przed nim swoje pociechy.W warszawskich liceach trwa poruszenie, bo znana telewizja zamierza nakręcić o nim reportaż do programu śniadaniowego. Szukani są chętni wśród nastolatków, a rodzice są oburzeni, że TVN chce promować Kruszwila (choć tak naprawdę nie wiadomo, czego miałby dotyczyć materiał).16-letnia uczennica liceum, o którym pisaliśmy w tym artykule , nie jest fanką youtubera i podchodzi do całego zamieszania z dystansem. Jednak jej znajome, na co dzień hejtujące Kruszwila, gdy dowiedziały się o castingu do telewizji, zaraz chciały wziąć w nim udział.Przyznała mi, że niektórzy rówieśnicy naśladują idola z internetu. Jedni kręcą filmiki parodiujące Kruszwila, ale inni biorą jego "nauki" do serca. – Jest kilku chłopaków, którzy w podobny sposób obnoszą się swoim majątkiem, a raczej majątkiem rodziców. Nie chcą na przykład kupić bluzy z nazwą liceum... bo jest za tania – mówi mi 16-latka. Są też dziewczyny, które mówią, że "Kruszwil to mój mąż".Tak naprawdę chwalenie się majątkiem rodziców przez uczniów to nie wymysł internetu. Sam pamiętam jak na lekcji kolega z nieco bogatszej rodziny oznajmił mi ni stąd, ni zowąd: "Hmmm mam ochotę na naleśniki, ale zamówię sobie pizzę na koszt rodziców". Już o tym zapomnieliśmy, ale placek na telefon był w latach 90. towarem prestiżowym.Dotarłem do rodziny, w której wszyscy kojarzą postać Lorda Kruszwila. 10-letni syn woli bardziej matematykę niż jego filmiki. Choć wcześniej go oglądał. – Jest głupi – mówi mi młodziak. – Cały czas gada, że jest "prestiżowy", podpala Słodziaki z Biedronki , ciągle męczy Kamerzystę – przyznaje 10-latek.Jego o rok starszy brat jeszcze do niedawna subskrybował kanał Lorda. – Bo był śmieszny. Teraz wolę Kamerzystę, bo jest śmieszniejszy i ma fajniejsze rzeczy. Kruszwil ostatnio tylko narzeka i lubi go za dużo osób – tłumaczy mi 11-latek. Youtuber stał się za bardzo mainstreamowy, ale jego operatorowi rekordowo przybywa widzów.Kruszwil ze swoim Kamerzystą ostatnio podpadli społeczności Wykopu w zupełnie inny sposób. Wszystko przez filmik, na którym dewastują cudzy teren. "Dla potrzeb filmu jedzie na zasiane pole, na którym 'driftuje' niszcząc przyszłe plony i ciężką pracę rolnika" – czytamy w opisie filmu na Wykopie.Za to 41-letni ojciec dwójki chłopaków był wściekły, gdy ze mną rozmawiał. – Kruszwil robi dzieciakom sieczkę z mózgu. Przedstawia wypaczoną optykę, żeby nic nie robić, tylko mieć – mówi mi zdenerwowany Marcin. – Według niego całe życie opiera się na posiadaniu, a luksusowe produkty są łatwo dostępne. To może doprowadzać do frustracji – uzupełnia.Wyłamuje się ze schematów, pokazuje swoje możliwości i kreuje się na mentora nastolatków. – Uzyskuje dzięki temu to, co chce: emocje, którymi się żywi, oraz oglądalność. Prawdopodobnie zabija też w ten sposób nudę i pustkę. Może kiedyś będzie się tego wstydził, ale teraz ma niezły ubaw – mówi naTemat terapeutka Miłosława Janc z gabinetu "Self" Przyjazne Terapie.Dla niektórych widzów jest to też jest sygnał, że skoro on może, to mi również może się udać - robiąc coś jeszcze bardziej szalonego. Taka forma funkcjonuje od zawsze, a internet to ułatwia.– On nic nowego nie wymyślił. Przypomina to sytuację z "pokoleniem '50 twarzy Greya'" - korzysta z wyrafinowanych metod, by sprawić przyjemność kobiecie, ale powiedzmy sobie szczerze – szału nie ma – tłumaczy terapeutka.Przy postawie negującej wszelkie wartości, prócz wartości pieniądza, jego mocno zmontowane filmy i sposób bycia też mogą być jedną wielką ściemą. Mógł się jednak wkręcić w to i stać "potworem", którego stworzył. Oglądanie youtubera może przynieść trzy efekty. – Wszystko zależy od kondycji psychicznej i świadomości widza – przyznaje moja rozmówczyni.Jedna osoba może oglądać i dużo zyskać, bo stwierdzi "matko, jaki pustak, jak się można tym zachwycać?", i będzie wiedzieć, z jakimi ludźmi nie chce mieć do czynienia. Druga osoba będzie się nim fascynować, podziwiając odwagę, szukając ujścia agresji. Tacy buntownicy też będą się nim żywić, np. przedmiotowym traktowaniem kobiet.– Trzecia osoba pomyśli, że jest nikim, bo go nie stać na takie rzeczy. W tym wieku dzieci są mało stabilne, a oddziaływanie rówieśników pogłębia chaos. Konsekwencje tego mogą być różne, włączając w to depresję czy samobójstwo – wyjaśnia Miłosława Janc, terapeutka. Dlatego duża w tym rola rodziców, by wytłumaczyli dzieciom, o co w tym wszystkim chodzi.Kanał Lorda Kruszwila trzeba po prostu traktować jako internetowy performance, specyficzny happening, kabaretowy trolling średnich lotów, a nie dokument czy wzór do naśladowania. Naiwna młodzież papugując jego sposób bycia wpada w pułapkę. Życie bogatych ludzi wcale tak nie wygląda, więc nigdy tego nie osiągną, a youtuber wykorzystuje ich aspiracje do podbijania swojego "prestiżu".