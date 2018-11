"Ostrzegam, bo jestem szczera". Ambasadorka USA dała PiS wyjątkowo mocny sygnał

Georgette Mosbacher zdradziła w Sejmie, co stoi na przeszkodzie w zniesieniu wiz dla Polaków. • fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Gazeta

Ambasador Mosbacher na spotkaniu zespołu parlamentarnego PL-USA ostrzega, że w jednej sprawie nie będzie mogła Polsce pomóc, bo jest pełna zgoda co do tego w Kongresie. To atak na wolność mediów. I pyta, czy w sejmie jest przygotowywana jakaś ustawa w tej sprawie. — Agnieszka Pomaska (@pomaska) 21 listopada 2018

Mosbacher w sejmie: w Kongresie wielka sympatia dla Polski, ale jest jedna rzecz, która może zepsuć te stosunki to zamach na wolne media. Ostrzegam, bo jestem szczera. — Marcin Święcicki (@MarcinSwiecicki) 21 listopada 2018

mbasador Georgette Mosbacher zapowiedziała w Sejmie, że wizy dla Polaków zostaną zniesione. Poinformowała o powstaniu specjalnej grupy roboczej, która nad tym pracuje. Podkreśliła też jednak bardzo wyraźnie, co stoi na przeszkodzie w osiągnięciu tego celu.Georgette Mosbacher wskazała na poważną przeszkodę dla Kongresu w zniesieniu wiz dla Polaków. "To atak na wolność mediów” – powiedziała. Ambasadorka USA w Polsce dopytywała też posłów, czy jest przygotowywana już jakaś ustawa w tej sprawie Tak relacjonowała to na Twitterze Agnieszka Pomaska z PO. "Ambasador Mosbacher na spotkaniu zespołu parlamentarnego PL-USA ostrzega, że w jednej sprawie nie będzie mogła Polsce pomóc, bo jest pełna zgoda co do tego w Kongresie. To atak na wolność mediów. I pyta, czy w sejmie jest przygotowywana jakaś ustawa w tej sprawie" – napisała posłanka.Inny cytat przytoczył, także na TT, Marcin Święcicki. "W Kongresie wielka sympatia dla Polski, ale jest jedna rzecz, która może zepsuć te stosunki to zamach na wolne media. Ostrzegam, bo jestem szczera"– powołał się na słowa ambasador.Przypomnijmy, przed niespełna miesiącem Mosbacher deklarowała , że stawia sobie za cel zniesienie wiz dla Polaków przed końcem jej kadencji. – Chciałabym, żeby stało się to w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy – powiedziała. Podkreśliła przy tym, że jej zdaniem Polacy dawno powinni wjeżdżać do USA bez konieczności posiadania wizy.