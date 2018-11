Najmłodszy wiceprezydent miasta w Polsce ma... 16 lat. Ciekawy eksperyment w Zawierciu

Prezydent Zawiercia wyznaczył swojego młodzieżowego zastępcę. Jakub Kosoń ma 16 lat i będzie pracował społecznie. • Fot. Facebook / Jakub Kosoń

awiercie może się pochwalić nie tylko prezydentem, który w trosce o budżet miasta nie powołuje wiceprezydentów. Łukasz Konarski wyznaczył tylko jednego zastępcę – młodzieżowego. Został nim Jakub Kosoń, który ma zaledwie... 16 lat. Funkcję ma pełnić społecznie.Pewnie wszyscy się uczyliśmy w szkole i biernym i czynnym prawie wyborczym i zapewne każdy podświadomie czuje, że aby zacząć pracę w samorządzie trzeba skończyć 18 lat. A tymczasem nowo wybrany rezydent Zawiercia postanowił skończyć z tymi przesądami. Jego zastępca ma zaledwie... 16 lat.Formalnie ma być młodzieżowym zastępcą i zajmie się komunikacją społeczną. Choć został wyznaczony oficjalnie do pełnienia funkcji, to Kuba Kosoń zapewnia, że będzie ją pełnił społecznie i za darmo. Kosoń jest młodym miejskim aktywistą, uczniem miejscowego liceum . W przeszłości, był młodzieżowem radnym i współtwórcą lokalnego portalu.Jakub Kosoń będzie jedynym zastępcą prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego. Nowy zarządca miasta stwierdził, że nie będzie na razie powoływał więcej wiceprezydentów, bo miasta na to po prostu nie stać.źródło: "Dziennik Zachodni"