Posłanka PiS skrytykowała ustępstwa wobec UE. Reakcja Kaczyńskiego była stanowcza

Patrzcie na Kaczyńskiego. Już nie panuje nad swoją "sforą"

osłanka PiS sprzeciwiła się woli Jarosława Kaczyńskiego i podczas debaty nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym sugerowała, że wycofanie się z reformy to utrata suwerenności przez Polskę. Kaczyńskiemu bardzo się wystąpienie Anny Siarkowskiej nie spodobało, aż musiał zrobić kwaśną minę i pogrozić palcem.– Chciałam zwrócić uwagę, że wycofywanie ze słusznych reform w obszarze wymiaru sprawiedliwości pod naciskiem instytucji unijnych wyznacza granice naszej suwerenności w nieciekawym miejscu – mówiła dziś na sali plenarnej posłanka Anna Maria Siarkowska. Warto nadmienić, ze Siarkowska należy do partii ... Prawo i Sprawiedliwość. Swoim wystąpieniem posłanka naraziła się prezesowi Kaczyńskiemu . Wszak pod naciskiem instytucji unijnych zdecydował się on zawrócić z raz obranej drogi i niejako wymusił na swoich posłach przepchnięcie przez Sejm nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym W ten sposób PiS wycofało się z kontrowersyjnych przepisów, które doprowadziły do poważnego zatargu z Komisją Europejską. Wystąpienie Siarkowskiej prezesowi więc spodobać się nie mogło. Na nagraniu widać wyraźnie, jak beszta swoją posłankę i grozi jej palcem.