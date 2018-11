Tak wyglądają kulisy pracy Biedronia. Zdjęcie z Instagrama oczarowało Polaków

Kulisy pracy Roberta Biedronia, czyli polityk bez zadęcia i wybujałego ego. • Fot. Instagram / Robert Biedroń

o tej pory wydawało się, że niekwestionowanym królem Instagrama pośród polskich polityków jest Donald Tusk. Jednak na mocnego konkurenta wyrasta mu Robert Biedroń. Lider polskich progresywistów opublikował wymowne zdjęcie, pokazujące kulisy jego pracy. Internauci są wprost oczarowani."I korona od tego siedzenia na podłodze nie spadła"; "Brawo, pełen luz i bezpretensjonalność" – to tylko niektóre z komentarzy, jakie można przeczytać pod zdjęciem zamieszczonym na Instagramie przez Roberta Biedronia . Widać na nim polityka siedzącego na podłodze w jakimś studio i notującego coś w zeszycie.Trzeba przyznać, że Robert Biedroń udanie idzie w ślady Donalda Tuska. Do tej pory to szef Rady Europejskiej dzierżył bowiem berło politycznego luzaka i króla Instagrama pośród polskich polityków. Jego zdjęcia na hulajnodze , czy te pokazujące kulisy pracy w Radzie Europejskiej były prawdziwymi przebojami. Biedroń walcząc o serca wyborców, musi próbować mu dorównać.