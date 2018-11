Tragedia Polaków w Tyrolu. Jedna osoba nie żyje, druga została poważnie ranna

W Tyrolu zderzyło się na stoku dwóch narciarzy z Polski. Jeden z zginął, drugi w ciężkim stanie trafił do szpitala. • Fot. PIxabay

ragiczny w skutkach wypad na narty. Na stoku w Obergurgl w Tyrolu zderzyło się dwóch narciarzy z Polski. Jednego rannego przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Drugi, mimo podjętej akcji ratunkowej zmarł na skutek odniesionych obrażeń.Jak udało się ustalić miejscowej policji, 54-letni turysta z Polski podczas zjazdu na nartach zderzył się na stoku z innym Polakiem. Same przyczyny zderzenia wciąż próbuje ustalić policja. Do zderzenia doszło na stokach w pobliżu Obergurgl w Tyrolu.Na razie wiadomo tylko tyle, że mimo podjętej akcji ratunkowej 54-latek zmarł. Gdy już trafił do karetki, ratownikom nie udało się przywrócić u niego funkcji życiowych. Nieco więcej szczęścia miał jego rodak – 51-latek żyje, ale z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala źródło: "Tiroler Tageszeitung"