"Gazeta Wyborcza" ujawnia układ towarzyski szefa NBP. Wiadomo, kim jest "pani od rajstop"

Od lewej: Martyna Wojciechowska-Bujno, Kamila Sukiennik i Adam Glapiński. • fot. screen z programu Polska i Świat/TVN24

Krótki komentarz do sprawy:



Wyboru Doradców Dyrektorów Wykonawczych w Banku Światowym dokonują sami Dyrektorzy Wykonawczy, którzy mianowani są z kolei przez kraje członkowskie Banku. Kierownictwo BŚ nie uczestniczy w procesie wyboru kandydatów na te stanowiska. — World Bank Poland (@WorldBankPoland) 21 listopada 2018

ychodzą na jaw kolejne elementy towarzyskiej układanki związane z aferą KNF i pracą dla Kacpra Kamińskiego w Banku Światowym dzięki wstawiennictwu szefa NBP Adama Glapińskiego. "Gazeta Wyborcza" ujawnia, kim są współpracownice Glapińskiego.Dziennik ujawnia kolejne elementy tzw. układu towarzysko-politycznego, jaki miał wytworzyć się w NBP po mianowaniu w czerwcu 2016 r. na prezesa Adama Glapińskiego. Informatorzy "GW" twierdzą, że najbliższymi osobami Glapińskiego w banku są Martyna Wojciechowska-Bujno i Kamila Sukiennik.Wojciechowska-Bujno to była radna PiS sejmiku wojewódzkiego. W NBP pracuje od 11 lat. Gdy PiS doszło do władzy, dostała pracę w gabinecie politycznym minister edukacji Anny Zalewskiej. Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, ale pracowała jako przedszkolanka w przedszkolach Niebieskie Migdały i Konfacela.Z kolei Kamila Sukiennik została wymieniona podczas rozmowy Marka Chrzanowskiego z Leszkiem Czarneckim. Były przewodniczący kpił z urzędniczki kierującej gabinetem Glapińskiego.Nazywał ją Kamilą i mówił: – Gdzieś tam we Wrocławiu ona reklamowała rajstopy. (...) 20 lat temu była modelką. – Jak się pan domyśla, kobiety, które reklamują rajstopy... – odpowiadał Czarnecki. – Muszą być ładne – kontynuwaoł Chrzanowski. Czarnecki: – Przynajmniej od pasa w dół. Chrzanowski: – Zgrabne. Czarnecki: – Nie, muszą być ładne, oczywiście. Stenogram całej rozmowy Czarneckiego z Chrzanowskim można przeczytać tutaj Sukiennik zasiada w radzie nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Z jej mediów społecznościowych można dowiedzieć się, że studiowała zaocznie w Wyższej Szkole Promocji.Przypomnijmy, w środę Bank Światowy właściwie obalił wersję Kacpra Kamińskiego , który twierdził, że pracę w BŚ dostał na podstawie swojego doświadczenia i rozmowy kwalifikacyjnej. Wcześniej "GW" podawała, że miał ją dostać dzięki pomocy szefa NBP Adama Glapińskiego.źródło: " Gazeta Wyborcza