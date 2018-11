Ktoś nawdychał się za dużo smogu? Spot na szczyt klimatyczny to czysta propaganda

Piękny i czysty ten kraj ze spotu... • Fot. kadr z youtube.com/PolandMFA

Ja rozumiem, że dyplomacja itd., ale w tym filmie na COP24 nie ma nawet grama prawdy https://t.co/9zyqAEyBxW — Darek Ćwiklak (@macdac) 21 listopada 2018

Widzieliście już wideo polskiej prezydencji przed #COP24? Jest pięknie, ale czy jest on zgodny z prawdą? Tutaj analizuję filmik, zdanie po zdaniu... https://t.co/tipPak0cyo — Marek Józefiak (@MarekJozefiak) 21 listopada 2018

okazji szczytu klimatycznego, który odbędzie się w grudniu w Katowicach, polski MSZ przygotował spot opowiadający o zmaganiach naszego kraju na rzecz dbałości o klimat. Roztacza on przed nami wizję kraju, który jest liderem w walce ze zmianami klimatu. Jednak wiele twierdzeń we wpisie jest naciąganych lub zwyczajnie niezgodnych z prawdą.W Katowicach odbędzie się COP24, czyli szczyt w sprawie zmian klimatu i wykonywania Porozumień Paryskich. Z tej okazji, polskie ministerstwo wypuściło spot o pięknym kraju, który dba o środowisko, wymienia stare piece na nowoczesne i ekologiczne, termomodernizuje domy, wprowadza alternatywne źródła energii, promuje pojazdy elektryczne, rezygnuje z węgla, eliminuje smog , prowadzi zrównoważoną gospodarkę leśną i sadzi nowe drzewa.Cóż to za państwo? Okazuje się, że to Polska tak świetnie radzi sobie z problemami klimatycznymi.Już pobieżne przejrzenie danych i informacji pokazuje, że spot zawiera bardzo ogólne bądź nieprawdziwe informacje.Klimat się nie poprawia, co widać po coraz dłuższych i częstszych okresach suszy. W naszym kraju radykalnie nie spada także emisja gazów cieplarnianych (wg. raporty Forum Energii), nie ograniczamy ani wydobycia węgla, ani korzystania z niego w elektrociepłowniach. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, to jesteśmy na samym końcu stawki wśród krajów UE.Do tego dochodzi tzw. Lex Szyszko , które nie jest raczej przykładem "zrównoważonej gospodarki leśnej" ani przykładem sadzenia drzew w miastach. Smog w Polsce jest największy w Europie. Małym pocieszeniem jest gwałtownie rosnąca ilość autobusów elektrycznych, które coraz częściej jeżdżą po polskich miastach.Niektórzy komentatorzy nie pozostawiają suchej nitki na spocie z okazji 24. Konferencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu. – "Rrozumiem, że dyplomacja itd., ale w tym filmie na COP24 nie ma nawet grama prawdy" – napisał Dariusz Ćwiklak z "Newsweeka".Z kolei ekspert Greenpeace punkt po punkcie rozprawia się z tezami zawartymi w spocie. Pisze m.in. o tym, że Polska od 2016 roku "jest liderem jeśli chodzi o wzrost emisji gazów cieplarnianych".