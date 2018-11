Artur Kosicki marszałkiem Podlasia. Ten sam, który... występował w zespole Boys

Discopolowy marszałek Podlasia. • Fot. Agnieszka Sadowska/Agencja Gazeta

M

arszałkiem województwa podlaskiego został właśnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kosicki. I tylko z pozoru to szerzej nieznany lokalny polityk. Kojarzyć mogą go właściwie wszyscy Polacy, bo w przeszłości dał się szerzej poznać od zupełnie innej strony.W czwartek marszałkiem województwa podlaskiego został Artur Kosicki. Z wykształcenia prawnik, a na Podlasiu znany działacz partyjny. Jednak przeszłość świeżo zaprzysiężonego marszałka jest o wiele bardziej ciekawa.Na przełomie tysiąclecia Kosicki był jednym z członków zespołu... Boys. Tak, tego samego, który zasłynął takimi discopolowymi hitami jak "Jesteś szalona" czy "Ostatni dzień, ostatnia noc". W teledyskach głównie występował jako tancerz, ale zdarzało mu się także zaśpiewać. Popisu wokalne polityka PiS znajdziemy m.in. w utworze "Mamo".Jako polityk Artur Kosicki nie wypierał się tej jakże barwnej części swojego życia. Wspólne zdjęcie z kolegami z zespołu opublikował na swoim koncie na Facebooku.Przypomnijmy, Podlasie to też czwartkowy symbol porażki PiS. Nieoczekiwanie, [rzewodniczącym sejmiku województwa podlaskiego został kandydat Koalicji Obywatelskiej Karol Pilecki . A wszystko przy większości jaką miało Prawo i Sprawiedliwość. Okazało się bowiem, że dwóch radnych wybranych z list PiS zdradziło partię.