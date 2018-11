"Wielu aktorów odetchnie z ulgą". Los Cezarego Morawskiego w Teatrze Polskim jest już przesądzony

Cezary Morawski nie będzie już dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu. • Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta

poniedziałek Cezary Morawski zostanie odwołany przez zarząd województwa dolnośląskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Taką decyzję zaaprobował resort kultury. Morawski nie tylko zwalniał aktorów, ale i likwidował przedstawienia. Kontrola NIK wykazała nieprawidłowości w działalności finansowej teatru.Na pierwszym posiedzeniu nowego zarządu województwa dolnośląskiego ma zostać podjęta decyzja o odwołaniu Cezarego Morawskiego , który dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu jest był od sierpnia 2016 roku. Taką informację dziennikarzom Polskiej Agencji Prasowej przekazał rzecznik Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Michał Nowakowski.Co przesądziło o odwołaniu Morawskiego? Krótko mówiąc m.in. kontrola NIK-u, którą przeprowadzono na początku października. Wykazała ona bowiem nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy w Teatrze Polskim we Wrocławiu, np. około 60 tys. zł. nielegalnie wydano na wynajem mieszkania dla dyrektora.Właściwie od kiedy Morawski został dyrektorem trwał protest części zespołu artystycznego, skupionego wokół związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza. W obronie Morawskiego stanęła Solidarność.To decyzja sądu apelacyjnego w sprawie aktorki Marty Zięby dała włodarzom województwa dolnośląskiego podstawę do zwolnienia Cezarego Morawskiego.Zięba była jedną z wielu z wolnionych z Teatru Polskiego . Cezary Morawski wypowiedzenie wręczył jej w grudniu 2016 r. – Bałam się o niego od początku, widziałam człowieka, który pogrąża się w szaleństwie i nie widzi drogi odwrotu. Trochę wyhamowałam z tą empatią, kiedy wręczał mi wypowiedzenie. Powiedziałam mu wtedy: "Ja się o pana bałam, a teraz boję się o siebie' – opowiadała aktorka "GW". Pracę znalazła w warszawskim Teatrze Studio.W sumie Morawski z teatru pozbył się prawie 30 aktorów. Tłumaczył to brakiem zaufania do pracowników. Środowisko aktorskie patrzyło na to wszystko ze zgrozą i niedowierzaniem. Nie poznawali Cezarego Morawskiego, który dyrektorem teatru jest od września 2016 roku.źródło: Wyborcza.pl