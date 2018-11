Paulina D. zginęła w hostelu, nikt nie próbował jej odurzyć. Pojawiły się nowe fakty

Wyniki badań toksykologicznych nie potwierdziły, by przed śmiercią Paulinie D. podano jakieś środki odurzające. • Fot. Facebook

redakcja naTemat

aulinie D. przed śmiercią nie podano żadnych substancji odurzających czy psychotropowych – wynika z badań toksykologicznych. Ciało 28-latki znaleziono pod koniec października w jednym z łódzkich parków. Podejrzanym o jej zabójstwo jest Gruzin, Mamuka K. Sprawą zajmuje się łódzka prokuratura.Jak informuje TVN24, z ustaleń prokuratury wynika, że przed śmiercią Paulina D . nie była pod wpływem żadnych substancji psychoaktywnych. Śledczy chcieli sprawdzić, czy ktoś mógł podać 28-latce substancje, które mogły wpłynąć na jej zdolność podejmowania decyzji.– Ekspertyza obejmowała szerokie spektrum środków odurzających i psychotropowych. Wyniki nie potwierdzają hipotezy, by kobiecie przed śmiercią podano tego typu substancje – przekazał dziennikarzom TVN24 Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.28-latka zginęła w hostelu przy ulicy Żeromskiego w Łodzi. Tam zaprowadził ją podejrzany o zabójstwo Gruzin Mamuka K . Z ustaleń prokuratury wynika, że – działając z motywów seksualnych – sprawca pobił Paulinę D. i godził ją nożem w szyję.Kobieta miała spotkać Mamukę K.w sobotę 20 października około 8:00, piątkowy wieczór miała spędzić w towarzystwie przyjaciół. Dzień po zbrodni Gruzin przekroczył granice kraju. Od 28 października był poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Udało się go wreszcie złapać 1 listopada na jednej z kijowskich ulic.Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa procedura wydania go Polsce. W sprawie śmierci Pauliny D. aresztowano również 44-letnią Białorusinkę, dwóch Gruzinów i Białorusina. Mieli oni wiedzieć o zbrodni, ale nie poinformowali o niej służb.źródło: TVN24