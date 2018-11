Co robi teraz Bartłomiej Misiewicz? Regularnie jeździ do Torunia, ale ma w tym swój cel

Bartłomiej Misiewicz jest nadal studentem uczelni Rydzyka. • Fot. Franciszek Mazur/Agencja Gazeta

o hucznym zakończeniu kariery rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomiej Misiewicz postanowił skupić się na własnym rozwoju. Jak Podaje "Super Express", były współpracownik Macierewicza rozpoczął studia podyplomowe w Rembertowie, ale to wciąż było za mało. Postanowił więc zrobić magisterkę, a na swoją Alma Mater wybrał uczelnię ojca Tadeusza Rydzyka w Toruniu. Super Express " podpatrzył Bartłomieja Misiewicza w Toruniu, gdy ten przyjechał na zjazd na uczelnię ojca Tadeusza Rydzyka. Okazuje się, że były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej studiuje politologię na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Jest na czwartym roku, czyli za kilkanaście miesięcy będzie bronił swojej pracy magisterskiej.– Jesteśmy na czwartym roku. To już trzecie zajęcia w tym semestrze, a kolokwia, egzaminy będę miał w styczniu 2019 roku. Jeszcze się nie przygotowuję, ale przymierzam się do nauki na egzaminy. Najbardziej interesują mnie przedmioty dotyczące instytucji politycznych, teorii polityki i cyberterroryzmu. Oprócz studiów w Toruniu, robię też podyplomówkę na Akademii Sztuki Wojennej. Studiuję tu Międzynarodowe Stosunki Wojskowe – powiedział tabloidowi Misiewicz.Temat jego wykształcenia był poruszany już m. in. w momencie, kiedy Antoni Macierewicz powołał go na rzecznika swojego resortu. Oceniano wtedy jego kompetencje. Okazało się, że Misiewicz ma jedynie obroniony licencjat z politologii , który robił również w uczelni o. Rydzyka.Źródło: " Super Express