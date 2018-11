Kolejne kłopoty wójta, który wygrał wybory z aresztu. Nie mógł złożyć ślubowania

Zbigniew W., choć przebywał w areszcie, został wójtem gminy Daszyna w województwie łódzkim. • fot. screen/YouTube/Świat OZE

ójt gminy Daszyna (woj. łódzkie) Zbigniew W. nie mógł złożyć ślubowania, bo nie wypuszczono go z tymczasowego aresztu, w którym ma przebywać do lutego 2019 r. Radni musieli zainaugurować nową kadencję bez niego. Samorządowiec z tego samego aresztu wygrał wybory kilka tygodni temu.Na uczestnictwo nie zgodziła się prokuratura. W. zgłosił się z wnioskiem o zgodę na przekonwojowanie do siedziby urzędu gminy w Daszynie, aby mógł złożyć ślubowanie w związku z wyborem na stanowisko wójta, jednak prokurator nie wyraził na to zgody. Jego obowiązki dalej ma sprawować zastępca wójta Mariusz Gralewski.Jak poinformowała dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi Grażyna Majerowska-Dudek, nie ma terminu na złożenie ślubowania. Może to zrobić przed komisarzem wyborczym w Łodzi np. wychodząc na przepustkę. Funkcję będzie mógł pełnić do momentu ewentualnego prawomocnego skazania przez sąd.https://natemat.pl/254801,zbigniew-w-wojt-daszyna-posiedzi-dluzej-w-areszcie-wygral-wybory Zbigniew W., choć przebywa w areszcie, wygrał wybory na wójta gminy Daszyna w województwie łódzkim. Mógł startować w wyborach, gdyż nie jest skazany prawomocnym wyrokiem. Jest podejrzany o popełnienie 92 przestępstw dotyczących wyłudzeń dotacji.Chodzi między innymi o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, której celem miało być wyłudzanie dotacji rolniczych. W. nie przyznał się do winy, twierdził, że zarzuty są absurdalne. W związku ze sprawą zatrzymano 11 osób, a wójtowi przedstawiono aż 80 zarzutów. W 2010 r. został skazany za nielegalne polowanie na dziki.źródło: RMF FM