Są wyniki kontroli policji w Suwałkach. Po głowie dostaną przełożeni policjantów

Wyniki kontroli wykazały, że przełożeni policjantów z Suwałk wykazali się nadgorliwością. Wcześniej mundurowi alarmowali, że muszą całą dobę pilnować posiadłości Jarosława Zielińskiego • fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Zakończyła się kontrola, zlecona przez Komendanta Głównego Policji, w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. https://t.co/4drR2GIym7 pic.twitter.com/d6VgOjPwrS — Polska Policja (@PolskaPolicja) 23 listopada 2018

rzełożeni wydający niektóre polecenia wykazali się zbyt dużą nadgorliwością – takie są ustalenia kontroli w suwalskiej policji. Tamtejsi mundurowi alarmowali wcześniej o praktykach wiceministra Jarosława Zielińskiego i swoich obowiązkach.Wyniki kontroli miały między innymi wykazać, czy policjanci rzeczywiście musieli całą dobę pilnować posiadłości Zielińskiego."W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono, aby policjanci bezpośrednio kierowani do wykonywania określonych zadań w jakikolwiek sposób naruszyli dyscyplinę służbową. Funkcjonariusze działali na polecenie przełożonych i zgodnie z obowiązującymi przepisami" – komunikat o takiej treści podpisał rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.Mowa jest o zbyt dużej nadgorliwości przełożonych policjantów w wydawaniu poleceń, co mogło spotkać się z brakiem zrozumienia policjantów, a co za tym idzie, opinii publicznej. Komendant Główny zapowiedział działania dyscyplinujące wobec przełożonych, którzy "naruszają dobre imię policji".Lista skarg mundurowych była długa. Policjanci z Suwałk w liście do posłanki PO skarżyli się na to, że od trzech lat muszą pilnować całą dobę posiadłości wiceszefa MSW Jarosława Zielińskiego . Wskazywali ponadto na niezrozumiałą politykę kadrową – awanse dla niedoświadczonych funkcjonariuszy.Napisali, że musieli przebierać się za funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa czy błyskać Zielińskiemu światłami na powitanie na szosie, którą wracał do Suwałk. Zieliński utrzymuje, że to nagonka medialna, która ma go w zamierzeniu skompromitować i ośmieszyć.Co ciekawe, wstępne wyniki kontroli nie wykazały uchybień w pracy lokalnej policji . Nie stwierdzono, by do domu Jarosława Zielińskiego wysyłano dodatkowe patrole. Pojawiało się co prawda więcej policjantów, ale miało to związek z rutynowymi zabezpieczeniami, np. zabezpieczeniem drogi prowadzącej do przejścia granicznego z Litwą.