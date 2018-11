Żołnierze będą pielgrzymowali po Afganistanie. "Ten, kto to wymyślił, nigdy nie był na wojnie"

Wśród żołnierzy biorących udział w misji w Afganistanie są też ci z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, z której pochodzą relikwie. • Fot. Facebook.com / 10BLog

Kolega z wojska pyta się mnie: Adrian - jesteś weteranem misji w Afganistanie, kto to wymyślił?

apelan polskiego kontyngentu będzie pielgrzymował z relikwiami świętego Jana Pawła II po całym Afganistanie – informuje opolska "Gazeta Wyborcza". Pomysł ten ma wpisywać się w 100-lecie odzyskania niepodległości. Negatywnie oceniają go jednak ci, którzy służyli w boju.– Relikwie wraz z kapelanem VII zmiany ks. mjr. dr. Sebastianem Piekarskim dotrą do wszystkich baz wojskowych, w których stacjonują polscy żołnierze na terenie całego Afganistanu . Dotrą one również do baz wojsk specjalnych: Hunter i Morehead, gdzie na spotkanie, w czasie rekolekcyjnego dnia skupienia, oczekują żołnierze sił koalicyjnych – mówi por. Zbigniew Kuźniar, oficer prasowy VII zmiany polskich żołnierzy w Afganistanie, którego cytuje " Gazeta Wyborcza ".Relikwie świętego Jana Pawła II pochodzą z kaplicy garnizonowej 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Żołnierze tej jednostki stacjonują obecnie właśnie w Afganistanie. Pielgrzymka wojskowych ma wyruszyć na początku Wielkiego Postu i potrwa do Wielkanocy.– Kolega z wojska pyta się mnie: Adrian - jesteś weteranem misji w Afganistanie, kto to wymyślił? Odpowiadam: nie wiem kto personalnie, ale na pewno nigdy nie był na wojnie – komentuje pomysł pielgrzymki Adrian Tomaszkiewicz, członek Platformy Obywatelskiej z Poznania, który w Afganistanie służył od 2007 do 2009 roku.Z podobną dozą krytyki odniósł się do pomysłu wojskowych były dowódca GROM gen. Roman Polko. Stwierdził, że Afganistan nie jest miejscem na tego typu akcje.– Nieraz powtarzałem żołnierzom, że emocje zostawiamy z boku, żołnierz ciałem i duchem ma być obecny w miejscu realizacji misji, a fakt, że w tym czasie w Polsce są święta, można w symboliczny sposób uczcić, ale nie można przesadzać – podkreśla były szef GROM-u.– Osobiście irytuje mnie religijność na pokaz. Nadmierne uwypuklanie takich czy innych świąt powoduje, że żołnierz się dekoncentruje. Pytanie, co z żołnierzami innych wyznań, nie mówiąc o lokalnej ludności, która może nadinterpretować takie zachowanie, pomyśleć, że jest w tym jakiś ukryty cel – stwierdza na łamach gazety Polko.Tak samo komentują pomysł pielgrzymki internauci. Wielu stwierdza, że będzie to po prostu kolejny powód do drwin z żołnierzy."Kiedy ktoś wpadnie na pomysł, aby zacząć budować kościoły w każdej afgańskie wiosce? Morawiecki zapowiedział chrystianizację Europy, ale widzę, że mają rozmach", " Współczuję naszym żołnierzom, bo koledzy z innych krajów będą się z nich śmiać, a nasi chłopcy na to nie zasługują", "Z relikwiami katolickimi po islamskiej ziemi (...) to będzie czysta prowokacja i zachęta do agresji" – pisali na Twitterze internauci.Polacy przebywają w Afganistanie w ramach Resolute Support Mission. Jest ich tam około 200. Resolute Support Mission to misja szkoleniowo-doradcza, w trakcie której wojska NATO nie biorą udziału w operacjach bojowych, tylko wspierają lokalne siły bezpieczeństwa i pomagają w rozwijaniu zdolności bojowych armii afgańskiej.Źródło: " Gazeta Wyborcza