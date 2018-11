To już oficjalne. Patryk Jaki ogłosił gotowość do startu w kolejnych wyborach

Patryk Jaki chce wystartować w wyborach do PE. Nie wiadomo tylko z czyjej listy. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

ie udało się w Warszawie, może uda sie w Brukseli. Patryk Jaki powiedział na antenie radia RMF FM, że jest gotowy do startu w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie wiadomo tylko, z ramienia której partii. Wszakże Jaki nie jest już politykiem Solidarnej Polski.Gościem Krzysztofa Ziemca na antenie radia RMF FM był w sobotę Patryk Jaki. Były kandydat na prezydenta Warszawy został zapytany o ewentualny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy, że tuż po wyborach tygodnik " Do Rzeczy " pisał o planach Nowogrodzkiej względem Jakiego. Miał on być jedną z głównych twarzy PiS w walce o miejsca w PE.– Jestem gotów do takiego wyzwania, jeżeli takie wyzwanie by się pojawiło. Wiem, że w polityce jest tak, że raz się jest na wozie, raz pod wozem. A wygrywają ci, którzy potrafią przetrwać ten okres "pod" – stwierdził Patryk Jaki.Polityk nie wykluczył, że wystartuje w wyborach z listy warszawskiej i to w stolicy chciałby powalczyć o jak najlepszy wynik. Na razie to tylko wstępna deklaracja, bo Jaki jest politykiem bezpartyjnym i nie wiadomo na 100 proc. z czyjej listy wystartuje. Podczas debaty telewizyjnej zrezygnował przecież z legitymacji partyjnej Solidarnej Polski , co potem potwierdził także w rozmowie z Moniką Olejnik Źródło: RMF FM