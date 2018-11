Giertych pogroził pozwem Holeckiej, TVP odpowiada: "Pełnomocnik skompromitowanych polityków"

Jacek Kurski i Roman Giertych przed laty działali ramię w ramię w LPR, później zaczął się ich ostry konflikt. • Fot. Dominik Sadowski / Agencja Gazeta

Groźby p. Romana Giertycha, pełnomocnika banksterów i skompromitowanych polityków nie zastraszą ani nie powstrzymają dziennikarzy Telewizji Polskiej od podawania prawdy i wypełniania misji publicznej. Czytaj więcej Oświadczenie TVP

Czas przypomnieć TVP, że w Polsce obowiązuje prawo i są niezależne sądy. Od momentu, w którym złożyłem zawiadomienie na... Opublikowany przez Roman Giertych - strona oficjalna Piątek, 23 listopada 2018

Roman Giertych w 2007 r. przez kilkanaście minut w Sejmie ukazywał hipokryzję Jacka Kurskiego. • YouTube.com / Mateusz Mateo Rędzioch

"Miarka się przebrała" – oświadczył w piątek Roman Giertych, zapowiadając pozwy sądowe wobec dziennikarzy TVP, którzy w jego opinii naruszyli jego dobra osobiste. Pierwszą pozwaną miałaby być Danuta Holecka. Telewizja Polska w sobotę wieczorem wydała ostry komunikat, w którym odpowiada na zapowiedzi byłego wicepremiera.Prezes Jacek Kurski bierze dziennikarzy TVP w obronę. I to w jakich słowach! "Zarząd TVP oświadcza, że podejmie zdecydowaną obronę dziennikarzy Telewizji Polskiej, którzy rzetelnie wypełniają swoje obowiązki i zawodową misję" – czytamy w opublikowanym komunikacie. W oświadczeniu tym władze narodowej telewizji nazwały Romana Giertycha "pełnomocnikiem banksterów i skompromitowanych polityków".W komunikacie pada też informacja, iż "zarząd TVP zlecił analizę prawną ostatnich wypowiedzi p. Romana Giertycha pod kątem m.in. wypełnienia przesłanek z art. 44 prawa prasowego, dotyczącego odpowiedzialności karnej za utrudnienie lub tłumienie krytyki prasowej".W ten sposób Telewizja Polska odpowiada na zapowiedzi Giertycha, który uznał, iż TVP przypuszcza na niego "brutalny atak" w związku z ujawnieniem przez niego afery KNF. Pełnomocnik biznesmena Leszka Czarneckiego poinformował, że od tej pory będzie pozywać każdego dziennikarza TVP, który naruszy jego dobra osobiste. Pierwszą pozwaną miałaby być prowadząca główne wydanie "Wiadomości" Danuta Holecka . Giertych żąda od niej przeprosin na antenie TVP oraz wpłaty 200 tys. zł na WOŚP lub Caritas.Patrząc na obecny spór mecenasa Romana Giertycha z prezesem TVP Jackiem Kurskim, aż trudno uwierzyć, że obaj politycy niegdyś ze sobą blisko współpracowali . Kurski w 2002 r. odszedł z PiS do Ligi Polskich Rodzin, którą tworzył właśnie Giertych. Po dwóch latach Kurski wrócił do PiS (wyrzucony z niej został później w 2011, ale to już inna historia).Jak napięte są relacje między obu panami, to przypomina sejmowa debata nad samorozwiązaniem Sejmu w 2007 r., gdy Roman Giertych przez kilkanaście minut pastwił się nad Jackiem Kurskim, ukazując jego hipokryzję.