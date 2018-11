Szpitale mają dość naćpanych dopalaczami nastolatków. Znaleziono na nich sposób

Osoby pod wpływem dopalaczy sprawiają coraz większą trudność personelom szpitali. Dlatego rozmawia się o wprowadzeniu systemu kar. • Zrzut ekranu z YouTube.com / UNILAD

Zdarza się, że osoby po dopalaczach wracają do szpitala nawet 3-4 razy na dobę i za każdym razem trzeba się nimi zająć... Opublikowany przez Rynek Zdrowia Piątek, 23 listopada 2018

yć może niedługo skończy się taryfa ulgowa dla tych, którzy trafiają do szpitali i są pod wpływem działania dopalaczy. Jak podaje portal Rynekzdrowia.pl, personel placówek medycznych ma dość zmagania się z tymi trudnymi pacjentami i chce wprowadzenia opłat za pomoc dopalaczowym narkomanom.Na oddziały ratunkowe szpitali w całej Polsce trafia co roku coraz więcej osób, które zatruły się dopalaczami. Na przykład do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w roku 2016 trafiło 19 osób po zażyciu substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy, a w 2017 r. – 54. Do końca października było to ponad 50 osób.Każdy z tych pacjentów wymaga specjalistycznego leczenia oraz przeprowadzenia szeregu kosztownych badań. Jak mówią lekarze w wielu przypadkach to syzyfowa praca, bo takie osoby za jakiś czas ponownie zjawiają się u nich z podobnym zatruciem. Dodatkowo zażywający dopalacze są nieprzewidywali i trudni do opanowania. Namiastkę zachowania osób po dopalaczach opisaliśmy na przykładzie dopalacza Flakka Jak podaje portal Rynekzdrowia.pl szpitale mają dość agresywnych i kosztownych pacjentów i chcą wprowadzić specjalne opłaty za zajmowanie się nimi. Te de facto kary mają sprawić, że przypadków zatruć miałoby być mniej.Innego zdania są ci, którzy z uzależnionymi pracują na co dzień. Wśród nich jest Adriana Brzeźniak-Misiuro, dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Jej zdaniem opłata za leczenie w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków czy dopalaczy nie będzie działała ani zastraszająco, ani mobilizująco.– Potrzebne są systemowe działania, które uświadomią młodym ludziom jak działają np. dopalacze. W szkołach prowadzę warsztaty, gdzie pokazuję młodym ludziom nieraz bardzo drastyczne zdjęcia, jak wygląda i zachowuje się osoba po zażyciu dopalaczy oraz jakie skutki długofalowe dla zdrowia, wyglądu ma zażywanie tych substancji i to do nich przemawia – mówi specjalistka.A patrząc na statystyki, to właśnie wśród młodzieży wskaźnik zatruć dopalaczami jest najwyższy. Idąc tym tropem, kary za leczenie wymierzone byłyby nie w samych użytkowników dopalaczy, a w ich rodziców. Na razie jednak kwestia wprowadzenia opłat istnieje w sferze rozmów między lekarzami. Czy będzie tak w przyszłości? Wszystko zależy pewnie od rozwoju skali zjawiska jakim jest zażywanie dopalaczy w Polsce.Źródło: Rynekzdrowia.pl