Na południu Polski sypnie śniegiem, a na północy spodziewane są oblodzenia. • Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta

i, którzy uwierzyli w ciepłą końcówkę listopada i nie wyjęli jeszcze zimowych kurtek z szafy mają ostatnią chwilę, żeby to zrobić. IMiGW wydało ostrzeżenie dla mieszkańców województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego i śląskiego. Będzie ślisko, spodziewać się też należy intensywnych opadów śniegu.Idzie zima - taki wniosek sam się nasuwa oglądając najnowszą prognozę pogody przygotowaną przez IMiGW. W niedzielę i w poniedziałek na drogach Warmii, Mazur i Podlasia spodziewane są oblodzenia na drogach, marznący deszcz i deszcz ze śniegiem będzie szczególnie niebezpieczny po zmroku.A na południu już od jutra ma być... biało. Opady śniegu spodziewane są na Śląsku i w Małopolsce, spaść może do 15 cm białego puchu. W górach śniegu będzie więcej, nawet do 20 cm.